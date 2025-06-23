Умный минимализм: чем интересен новый интерьерный тренд

«Современный интерьер уже не ограничивается эстетикой, он становится умной, адаптивной, функциональной экосистемой, где технологии играют ключевую роль. IoT, скрытые сенсоры, трансформирующаяся мебель и другие инструменты участвуют в работе с пространством», — Алексей Бравин, Генеральный директор G5 Architects.

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Технологии, применяемые сегодня в интерьере, можно разделить на несколько направлений. Интернет вещей (IoT), например умный свет. Системы вроде Philips Hue или Xiaomi позволяют менять яркость и цветовую температуру по сценарию дня или через голосовой ассистент. Климат-контроль в помещениях обеспечивают термостаты Nest или Tion, которые работают в связке с погодными API, геолокацией владельца, сценариями «день/ночь». Холодильники, печи и кофемашины, управляемые через смартфон, интегрируются в дизайн так, чтобы быть почти незаметными. Скрытые сенсоры и автоматизация, бесконтактные выключатели и замки, минимализм усиливается отсутствием видимых переключателей. Сенсорное освещение и открывание мебели, шкафы, двери, ящики открываются от легкого касания или движения. В помещениях освещение и звук подстраиваются под требуемые сценарии работы или отдыха. Трансформируемая мебель — это тренд последнего десятилетия. Модульные решения: диваны, которые превращаются в столы; стены-трансформеры, позволяющие зонировать помещение. Мебель с функциями хранения, зарядки и даже встроенными экранами все чаще предлагается в премиальном и бизнес-сегментах.

Тренд или новый стандарт?

В премиум-классе жилой и коммерческой недвижимости наличие IoT-систем не тренд, а базовый стандарт. В комфорт-классе наблюдается растущий интерес к адаптивной подсветке, голосовым помощникам и энергоэффективным решениям. Коворкинги, офисы, шоурумы активно внедряют системы гибкого зонирования, акустические панели, датчики CO₂ и освещения. Рестораны и отели используют технологии управления климатом, освещения, сценарием обслуживания. По данным CNews и J’son & Partners, рынок умных интерьеров в России растёт на ~20% в год, и уже более 30% дизайнерских бюро включают IoT в стандартные проекты.

Если анализировать направление развития технологий, то, в первую очередь, это голосовое управление. Уход от интерфейсов к контекстуальному управлению: голос, жесты, автоматические сценарии.

Ещё один тренд — это использование натуральных материалов и живых растений + автоматическая ирригация, контроль влажности, свет для роста.

Появляется мебель с моторизированной трансформацией, рабочие зоны, подстраивающиеся под биометрию пользователя: высота, эргономика, освещение, температура, звуковой фон. Например, японский бренд Panasonic разрабатывает капсульные рабочие станции с автоматической настройкой под пользователя по его профилю.

Антитренды

Люди устали от избыточной технологичности ради эффекта. Перегруженные интерфейсами «умные дома», которые сложно обслуживать, заменяется на интуитивные, минималистичные системы с автосценариями. Ещё один антитренд — это псевдоэкологичность, обилие «натурального» пластика и ПВХ под дерево. Сегодня в приоритете аутентичные материалы с экологическими сертификатами.

Среди востребованных сегодня решений многие также станут антитрендом. Например, на смену массивным смарт-панелям управления придет управление через экосистему смартфона. Глянцевые поверхности и подсветка по периметру провоцируют визуальную усталость, вместо них все чаще применяют матовые текстуры, рассеянный точечный свет. Вместо мебели с перегрузкой функций появляется умная модульность и простота.

Сегодня технологии становятся неотъемлемой частью интерьера, но акцент смещается с количества на смысл, с видимости на невидимую пользу. Востребованы решения, которые делают жизнь проще и чище визуально, адаптируются под пользователя и не перегружают восприятие. В ближайшие годы мы увидим рост спроса на интеллектуальную эргономику, устойчивые материалы и интуитивный дизайн.