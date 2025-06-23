Что делать, если с молодого абрикоса пропала кора

Саженец абрикоса может лишиться коры из-за прожорливых зайцев, рассказал донской агроном Владимир Косов в эфире телеканала «ДОН 24».

С соответствующим вопросом к нему обратилась телезрительница Ольга Николаевна. Она посадила дерево, но кора стала исчезать, обнажив древесину ствола. Пропали и листья. Фото: телеканал «ДОН 24»

«Я раньше думал, что зайцы не едят абрикос, но нет, еще как едят, и очень хорошо. Если вокруг объели – ничего не поделаешь. Нужно смотреть, пошли ли побеги, тогда можно будет сделать прививку мостиком», – рассказал Владимир Косов.

По словам эксперта, если у саженца уцелел камбий – ткань, обеспечивающая рост растения в толщину, – беспокоиться не о чем, кора постепенно вернется. В противном случае, ожидать возрождения дерева не следует.

Защитить стволы деревьев от зайцев помогут только специальные сетки.

Ранее Владимир Косов объяснил, что делать, если черешня начала засыхать после посадки.