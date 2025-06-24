Для какого участка подойдет забор из евроштакетника

Забор из евроштакетника подойдет для сада перед домом, для ограждения большого земельного участка необходимо что-то другое. Об этом сообщил канал .
По словам автора, забор из этого материала имеет ряд особенностей, которые многие сочтут за недостатки. Так, при ветре, дующем под углом от 15 до 21 градусов он засвистит.
Цена материала в магазине в итоге его выбора может оказаться выше в несколько раз от написанной: как правило ее указывают за самый тонкий, некрашеный односторонний забор без вальцовки. Кроме того, при монтаже забора из евроштакетника надо выбирать большое количество точек крепления к поперечинам. Недостатком названо и то, что если штакетину ударить, ее можно выправить, но через несколько дней дождей на этом месте появится ржавчина.
Обычно продавцы заявляют гарантию на такой материал в 30 лет. Однако в реальности забором его получается называть от 12 до 15 лет.