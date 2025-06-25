Садовод предупредил о самых опасных болезнях в огороде в июле

Дачники рискуют лишиться урожая из-за пероноспороза и фитофторы в июле. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

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По ее словам, заболевания дачных растений обычно проявляются после холодов и обилия осадков.

«Конкретно в июле начинают проявляться две самые распространенные инфекции – пероноспороз и фитофтора. С ними сталкиваются едва ли не 90% садоводов, – отметила Воронова. – Пероноспороз чаще всего встречается на огурцах, но также встречается в том числе на кабачках и патиссонах. Характеризуется это заболевание тем, что листья начинают желтеть или становиться коричневыми, а потом высыхают и осыпаются. После этого плодоношение заканчивается».

Садовод рассказала, что существуют препараты, способные вылечить пероноспороз на ранних стадиях. Их можно приобрести в специализированных магазинах. Эксперт также подчеркнула, что самодельных "болтушек" лучше избегать, поскольку это вряд ли будет эффективно.

«При фитофторе на растениях появляются коричневые пятна. Воронова рассказала, что сначала ими покрываются листья, а затем и плодовые завязи. Чаще всего от этого заболевания страдают томаты, перцы, баклажаны и картошка. Вылечить фитофтору нереально, но можно прибегнуть к профилактике, для которой лучше тоже использовать профессиональные препараты», — заключила садовод.

Ранее агроном-биолог Михаил Воробьев рассказал, как правильно поливать растения летом. В частности, эксперт не рекомендовал делать это холодной артезианской водой: при таких условиях посадки начинают жить в зимнем режиме и не набирают скорости в росте.