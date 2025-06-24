Эксперт рассказала, как избавиться от домашней плесени

Бытовая плесень – это микроскопические грибы, разрастающиеся на разных поверхностях в доме по причине плохой вентиляции или высокой влажности. Домашняя плесень не только портит внешний вид помещения, но и представляет угрозу для здоровья.

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Марина Рудакова, преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета, рассказала, какие виды бытовой плесени бывают и как ее можно удалить с помощью домашних и профессиональных средств.

Черная плесень – черные или серые пятна, которые обнаруживаются на обоях в углах комнат, швах плитки в ванной, на подоконниках, потолке – часто после протечек.

Зеленая плесень – зеленый или голубоватый бархатистый налет, который появляется на испорченных продуктах (хлеб, фрукты, сыр и другие), в местах сырости, на книгах.

Белая плесень – пушистый белый налет, напоминающий вату, который может появиться в цветочных горшках, на деревьях, продуктах.

Розовая плесень – розовый или оранжевый налет слизистый налет, который можно обнаружить на испорченных крупах, овощах, в стиральных машинах на резиновых уплотнителях.

Синяя плесень – чаще растет на деревянных поверхностях (мебель, окна).

Любой вид плесени способен вызвать аллергические реакции, сопровождающиеся насморком, кашлем, кожными высыпаниями. Длительный контакт с большим количеством плесени может грозить респираторными проблемами и отравлением микотоксинами.

Бытовую плесень можно удалить с помощью народных и специализированных средств. Народные средства – более безопасные, но менее эффективные. К ним относятся уксус, пищевая сода, перекись водорода и бура (тетраборат натрия). По словам эксперта, они больше подойдут для профилактики, чем для удаления уже имеющихся очагов плесени.

Специализированные фунгициды эффективно борются с плесенью – они состоят из смеси веществ. В составе могут быть алкилбензилдиметиламмоний хлорид (ЧАС), изотиазолиноны (CMIT/MIT), карбендазим, гипохлорит натрия. Эти вещества могут вызывать раздражения кожи (дерматиты, экземы) и слизистых, опасны при вдыхании и проглатывании, способны вызывать аллергию и оказывать токсичное воздействие на органы при длительном воздействии.

Эксперт предостерегает от смешивания разных веществ друг с другом: в результате химической реакции они могут выделять опасные газы – например, хлор. Использовать специальные средства от плесени следует в хорошо проветриваемом помещении, используя маску и перчатки.