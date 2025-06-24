Как создать курортную атмосферу в городской квартире?

Не всегда плотный рабочий график позволяет отправиться в отпуск летом. Однако жаркие дни - не время грустить. Даже в привычных комнатах можно почувствовать расслабляющую летнюю атмосферу, если потратить одни выходные на ее создание. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала арт-директор мебельного бренда «Дятьково Design» Наталья Веденова.

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«Нужно начать с места, где дом граничит с природой - с балкона или лоджии. Здесь можно обустроить уголок для отдыха, работы или утреннего кофе. Подойдут многофункциональные варианты: например, банкетки или пуфы с ящиком для хранения. Складные стулья и столик помогут организовать на свежем воздухе компактную обеденную зону, а если понадобится место, их всегда можно убрать в кладовку», - отметила специалист.

Также для создания расслабляющей атмосферы на балконе подойдут гамак, шезлонг и подвесные качели-гнезда. В них приятно нежиться на солнце. Рядом можно поставить журнальный столик для напитков, ноутбука или книги. Яркие декоративные подушки создадут настроение, а пушистые пледы помогут переждать прохладную погоду. На разной высоте, советует специалист Веденова, можно развесить кашпо с цветами. А мягкое освещение придаст романтики и визуально расширит пространство.

Островок комфорта в гостиной можно обустроить с помощью нескольких комбинаций. Кресло с пуфом у окна подойдет для медитаций и чтения, а два кресла друг напротив друга располагают к неспешной беседе.

«Крупные фикусы, экзотические пальмы или монстеры создают иллюзию тропического леса, также подойдут легкие папоротники и плющ в подвесных кашпо. Если нет времени ухаживать за растениями, можно расставить в прозрачные вазы ветки деревьев или букеты цветов», - отметила собеседница издания.

Образ кухни тоже легко поменять на летний: для этого понадобятся красочные керамические тарелки или лаконичный набор из белого фарфора, яркие салфетки из хлопка и льна, хрустальные стаканы для лимонада и деревянные салатники. Морской атмосферы добавят плетеная корзина или поднос, ракушки и галька в качестве декора. Также можно повесить струящуюся органзу и тюль светлых оттенков.