Кинолог рассказал, как подготовить собаку к путешествию на машине
Готовиться к путешествию на машине с собакой лучше заранее, тогда оно пройдет без лишнего стресса. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«Лето – время отпусков и поездок за город, во время которых собаководы нередко берут питомцев с собой в машину. Основная причина стресса в машине у животных – укачивание. Если не приучать питомца к поездкам заранее, машина в будущем может ассоциироваться у него исключительно с негативным опытом. Начните с раннего возраста: позвольте щенку исследовать машину – посадите на сиденье и дайте обнюхать все вокруг. Затем постепенно приучайте его к движению, начиная с короткого круга вокруг дома. Постепенно увеличивайте длительность поездок, тем самым тренируя вестибулярный аппарат питомца», – сказал Голубев.
Он добавил, что для длительных путешествий необходимо приобрести комфортное автокресло, где питомец сможет отдохнуть.
«Возьмите любимые игрушки, следите за тем, чтобы собака достаточно пила во время поездки, и регулярно делайте остановки. Погружая собаку в мир автомобильных путешествий резко, без предварительного знакомства с транспортом, стресса избежать точно не получится, даже если вы будете пытаться отвлечь ее во время поездки. Только постепенное приучение поможет сделать поездку комфортной как для питомца, так и для вас», – пояснил Голубев.
Он напомнил, что ни в коем случае нельзя оставлять собаку одну в машине, даже если нужно отойти всего на пару минут.
«Такое решение может стоить питомцу жизни. Каждый год летом кинологи напоминают об этой опасности, но все равно фиксируются случаи гибели собак от перегрева. Машина может превратиться в раскаленную печь за считанные минуты, что приведет к мучительной смерти вашего четвероногого друга», – подчеркнул кинолог.