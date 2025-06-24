Кинолог рассказал, как подготовить собаку к путешествию на машине

Готовиться к путешествию на машине с собакой лучше заранее, тогда оно пройдет без лишнего стресса. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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«Лето – время отпусков и поездок за город, во время которых собаководы нередко берут питомцев с собой в машину. Основная причина стресса в машине у животных – укачивание. Если не приучать питомца к поездкам заранее, машина в будущем может ассоциироваться у него исключительно с негативным опытом. Начните с раннего возраста: позвольте щенку исследовать машину – посадите на сиденье и дайте обнюхать все вокруг. Затем постепенно приучайте его к движению, начиная с короткого круга вокруг дома. Постепенно увеличивайте длительность поездок, тем самым тренируя вестибулярный аппарат питомца», – сказал Голубев.

Он добавил, что для длительных путешествий необходимо приобрести комфортное автокресло, где питомец сможет отдохнуть.

«Возьмите любимые игрушки, следите за тем, чтобы собака достаточно пила во время поездки, и регулярно делайте остановки. Погружая собаку в мир автомобильных путешествий резко, без предварительного знакомства с транспортом, стресса избежать точно не получится, даже если вы будете пытаться отвлечь ее во время поездки. Только постепенное приучение поможет сделать поездку комфортной как для питомца, так и для вас», – пояснил Голубев.

Он напомнил, что ни в коем случае нельзя оставлять собаку одну в машине, даже если нужно отойти всего на пару минут.