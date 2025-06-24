Анютины глазки: что это за растение и как его правильно выращивать

Фиалка трехцветная, виола, анютины глазки — все это названия одних из самых любимых цветов на клумбах россиян. Это весьма неприхотливые растения, но чтобы они радовали глаз цветением с ранней весны и до поздней осени, надо знать некоторые тонкости выращивания. «Лента.ру» приводит топ-10 сортов этих фиалок, объясняет, как выращивать анютины глазки из семян, заготавливать рассаду и размножать их черенками.

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Анютины глазки: что это за растение

«Всем известные садовые анютины глазки — растения гибридные, относятся к семейству фиалковые (Violaceae), — уточняет в беседе с "Лентой.ру" сотрудник ботанической лаборатории Bio-Plantist Илья Шмидт. — Считается, что этот цветок создан в 30-е годы XIX века английскими селекционерами на основе нескольких видов диких фиалок, и с тех пор появились сотни сортов и сортогрупп. Сегодня главный центр селекции анютиных глазок — Япония. Свое научное название — фиалка Виттрока (Viola wittrockiana) — цветок получил в честь шведского ботаника Вейта Виттрока, который в конце XIX века подробно описал их в своей книге. Фиалка Виттрока — это антропофит, то есть растение, которое вошло в местную флору благодаря человеку. Она растет и на клумбах, и самосевом в дикой природе».

По мнению специалиста, анютины глазки даже можно считать угрозой для эндемичных, то есть характерных для определенного региона, видов многих цветковых, поскольку вне человеческого обитания фиалка Виттрока является сорным растением. Если на клумбе анютины глазки разводят как однолетники или двулетники, то по своей природе они многолетники, что в естественной среде дает таким растениям существенные эволюционные преимущества перед другими.

Почему анютины глазки так называются

В беседе с «Лентой.ру» сотрудница центра славянской культуры «Хорс» историк Тамара Власова рассказала историю о происхождении названия всеми любимых цветов:

«Русская легенда гласит, что на свете жила добрая девушка Анюта. Она была очень красивой, с веселыми карими глазами и темно-русыми волосами. И вот как-то в ее деревню приехал удалой купец. Молодые полюбили друг друга, но купцу надо было ехать дальше. Он обещал, что обязательно вернется за Анютой и женится на ней. Каждый день девушка выходила за околицу и вглядывалась в горизонт — не едет ли любимый. Однако купец все не появлялся. Так прошли долгие годы, а Анюта все ходила на околицу, голова ее стала белой, а глаза от слез выцвели и стали голубыми. Когда Анюта умерла, на ее могиле выросли нежно-голубые, как проплаканные глаза девушки, цветы».

Ботаническое описание

Цветки. Крупные, диаметром до 10 сантиметров, с пятью лепестками; нижний лепесток имеет нектароносную шпору и ложбинку, в которую высыпается пыльца. Пестик шарообразный.

Соцветие — кисть.

Окраска цветов самая разная — от белой и желтой до красной и черной, со штрихами и пятнами или без таковых.

Запах. Некоторые анютины глазки вообще не пахнут, но самый сильный аромат у желтых и синих цветов — рано утром и в сумерках.

Плоды. Трехкамерные коробочки с мелкими, около одного миллиметра, блестящими коричневыми семенами всхожестью до двух-трех лет.

Стебель. Ветвистый, трехгранный, полый внутри; высота — 10-45 сантиметров в зависимости от сорта.

Листья. Темно-зеленые, черешчатые, яйцевидные или овальные, с зубчатыми краями.

Корневая система мочковатая.

Большинство цветов анютиных глазок съедобны.

Как готовить анютины глазки

В беседе с «Лентой.ру» преподаватель кулинарной школы «Экспромт» технолог Людмила Кузнецова рассказала, что можно приготовить из анютиных глазок:

«Самый простой рецепт — намазать на тост сливочный сыр и положить сверху пару цветочков анютиных глазок. Слегка мятный и травянистый вкус цветов придаст этой закуске необычный оттенок. Ну и вид эффектный! Анютины глазки прекрасно смотрятся и чувствуются в свежем весеннем салате, часто используются для украшения блюд в засахаренном виде».

Ингредиенты для салата:

любой хрустящий салат — 200 граммов;

куриная грудка — 100 граммов;

огурец — 100 граммов;

любой сыр с плесенью — 50 граммов;

оливковое масло — 50 граммов;

цветки цукини — 20 штук;

анютины глазки — 20 штук;

инжир — 1 штука;

желток сырого яйца;

дижонская горчица;

сахар;

соль.

Приготовление

Отварить грудку. Грудку, инжир и огурцы нарезать мелкой соломкой. Порвать салат руками. Сыр порезать небольшими кубиками. Слегка взбить желток яйца с оливковым маслом, дижонской горчицей, сахаром и солью (все по вкусу). Перемешать ингредиенты в большой миске, украсить салат цветами.

Ингредиенты для засахаренных цветов:

анютины глазки — 10 штук;

белок сырого яйца;

сахарная пудра.

Приготовление

Расправить цветки, положить их на гладкую сухую поверхность. Слегка взбить белок вилкой. Синтетической кисточкой нанести белок на лепестки, дать подсохнуть, затем повторить. Равномерно обсыпать цветы сахарной пудрой через ситечко. Аккуратно переложить цветы на решетку, чтобы остатки пудры слетели. Еще раз обсыпать цветы сахарной пудрой Дать полежать сутки.

Лучшие сорта

Современная классификация сортов и гибридов анютиных глазок основана на диаметре их цветков. По этому показателю фиалки Виттрока делятся на пять групп:

супергиганты — 11 сантиметров;

гиганты — 9-10 сантиметров;

крупноцветы — 8-9 сантиметров;

среднецветы — 6-8 сантиметров;

мелкоцветы — 5-6 сантиметров.

Эксперты «Ленты.ру» назвали топ-10 самых необычных сортов анютиных глазок для средней полосы России.

Alpenglow, крупноцветы — Ярко-фиолетовый крупный цветок с желтым центром. Подходит для использования в кулинарии.

Bolero Paradise, крупноцветы — Бархатный нежный сиренево-голубой цветок. Легко пересаживается во время цветения.

«Водопад», мелкоцветы — 30-сантиметровые побеги с мелкими лиловыми цветами. Идеально подходит для кашпо, подвесных корзин и балконных ящиков.

Can Can Strawberry, среднецветы — Трехцветные (пурпурный, алый, розовый) цветы с гофрированными краями. Обильное цветение с мая по июль.

Colossus Ocean, супергиганты — Гигантские сиреневые, фиолетовые и пурпурные цветки с черными пятнами в сердцевине. При этом само растение очень компактное.

«Махровое кружево», среднецветы — Гофрированные махровые цветы разнообразной окраски. Обильно цветет с мая по сентябрь.

Midnight Twist, крупноцветы — Полумахровые белые цветы с сильно гофрированными краями черного или пурпурного цвета.

Padparadscha, гиганты — Крупные розово-оранжевые цветы, напоминающие знаменитый сапфир падпараджа. Располагаются на очень коротком цветоносе.

Rheingold, гиганты — Крупные ярко-желтые цветы с большим коричневым пятном в сердцевине. Цветут рано и обильно. Хороши для засахаривания.

Flamenco Black, мелкоцветы — Махровый эффектный черный цветок с желтым центром. Обильное цветение с ранней весны.

«Чтобы выбрать подходящий сорт для своего региона, нужно учитывать несколько факторов, — советует садовник сервиса "Профи.ру" Григорий Зеленцов. — Во-первых, климатические особенности: для регионов с жарким и сухим летом важно выбирать сорта, устойчивые к засухе и жаре, а для влажных весны и осени подойдут анютины глазки, которым не страшны грибковые заболевания. Во-вторых, важно определиться, куда вы планируете сажать цветы. Если хотите украсить клумбы у дома, выбирайте крупноцветковые и яркие сорта. Для балконов и кашпо лучшие варианты — ампельные или мелкоцветковые цветы. А для тенистых участков подойдут сорта ярких контрастных цветов».

Выращивание из семян

«Это неприхотливые растения, и очень просто посадить семена анютиных глазок в грунт в мае при теплой погоде, — рассказывает в беседе с "Лентой.ру" садовод из Подмосковья Янина Горчакова. — Но стоит учесть, что в этом случае весь сезон цветов у вас не будет, поскольку растения будут наращивать зелень. Первые цветы вы увидите ранней весной следующего года».

«Идеальный вариант для анютиных глазок — нейтральная по составу, хорошо дренированная и богатая питательными веществами почва, — считает садовник Зеленцов. — Глина или лесная подстилка им не подойдет. Самый простой вариант выращивания анютиных глазок — купить готовый торфогрунт и смешать его с влагоудерживающим агентом, например, перлитом или вермикулитом».

А можно приготовить почвенную смесь самостоятельно. Она должна состоять в равных пропорциях из:

компоста;

низинного торфа;

песка;

садовой земли.

На грядку полезно добавить один стакан азофоски — смесь азота, фосфора и калия.

«Самая правильная подготовка для посева — замочить семена на некоторое время в растворе стимулятора роста», — советует Зеленцов.

Землю надо тщательно разрыхлить, сделать бороздки и посеять анютины глазки. Первые всходы появятся примерно через полторы недели.

Как правильно собрать семена

В беседе с «Лентой.ру» садовник сервиса «Профи.ру» Григорий Зеленцов рассказал о технологии сбора семян анютиных глазок, если вы хотите размножать любимые сорта самостоятельно. Вот что нужно делать:

Оставьте несколько цветков, чтобы они отцвели полностью.

Дождитесь, когда появятся и созреют семенные коробочки.

Не ждите, пока коробочка треснет, иначе семена выпадут на землю.

Осторожно срежьте коробочку и положите ее в сухую емкость.

Просушите в течение пяти-семи дней в теплом сухом месте.

Аккуратно разломите коробочки и достаньте мелкие темные семена.

Пересыпьте семена в бумажный конверт. Не забудьте подписать дату сбора.

Храните в сухом месте при температуре 10-20 °C не более двух лет.

Выращивание рассадой

«Раньше анютины глазки сеяли ранней весной, — вспоминает Зеленцов. — Но сегодня все обычно поступают иначе: покупают растения, выращенные в питомниках. А там их сеют в конце февраля — начале марта».

Вырастить рассаду самостоятельно, по словам садовода, не так уж сложно. Посев семян анютиных глазок на рассаду производится в конце февраля — начале марта в такую же почву, что и для грядки, и в нее тоже надо добавить азофоску из расчета столовая ложка на каждые два литра грунта.

Важное условие: во избежание заболевания черной ножкой почва должна быть прокалена в духовке.

Вот пошаговая инструкция:

Почвенную смесь поместить в пластиковый контейнер с прозрачной крышкой.

Увлажнить.

Равномерно высыпать на поверхность семена анютиных глазок.

Закрыть контейнер крышкой, поставить в темное и теплое место.

Каждый день проветривать в течение 15 минут.

После появления всходов контейнер открыть.

Поставить на светлый подоконник.

«Когда у сеянцев появятся два настоящих листочка, их пора рассаживать по одному растению, каждое в отдельную емкость, — рассказывает Горчакова. — Надо аккуратно выкопать растения из общего контейнера и провести пикировку, отщипнув пинцетом или зубочисткой центральный корешок. Так корневая система анютиных глазок будет более ветвистой, а цветение — более пышным. После пикировки рассаду можно пересадить в отдельные "квартиры", хорошо полить и поставить в тень, пока растения не приживутся».

Как правило, в конце мая кустики в отдельных емкостях начинают цвести — это время высадки рассады в открытый грунт. Почва на грядке нужна такая же, что и при посадке семенами.

Анютины глазки в грунт сажают на расстоянии 20 см друг от друга и на 1 см вглубь.

Если же вы хотите сделать бордюр из цветов, то расстояние между ними должно быть поменьше — 15 сантиметров.

Размножение черенками

Анютины глазки можно размножать и черенками. Нарезать их можно все лето. Они должны быть длиной 7-10 сантиметров. Укоренять черенки можно прямо в цветнике, но их придется постоянно поливать. Укоренять в горшках на подоконниках — более удобный вариант для садоводов выходного дня, которые будни проводят в городе. Черенки укореняются через две-три недели. Если начать укоренение в начале лета, к осени растения зацветут.

Уход за анютиными глазками

Температура и почва

Как уже говорилось, анютины глазки — растения неприхотливые. Холода они переносят хорошо, пасмурная погода для них тоже совсем не помеха. А вот почву они любят влажную, но без перелива, иначе могут загнить.

Чтобы цветение продолжалось весь сезон, у анютиных глазок удаляют увядшие цветы. А когда растения отцветут полностью, их лучше обрезать на пять сантиметров от почвы — через пару недель они дадут новые побеги и зацветут вновь.

Если вы хотите, чтобы анютины глазки были более густыми и цветов было больше, следует прищипывать верхушки. А можно и боковые побеги — тогда цветение будет еще более пышным.

Профилактика болезней

Неприхотливость анютиных глазок проявляется и в их стойкости к вредителям и болезням. Но профилактика, считают эксперты, не помешает.

«Анютины глазки не страдают какими-то особенными заболеваниями, которые характерны только для них, — уверяет Григорий Зеленцов. — Но если почва, на которой они растут, обладает плохой проницаемостью или они стоят в воде, могут появиться корневые гнили или растение заболеет мучнистой росой. Но этого можно избежать с помощью профилактических обработок фунгицидами. Вредителям анютины глазки не подвержены. Но в целях профилактики раз в неделю цветы можно обрабатывать инсектицидами. Если не боитесь химии, выбирайте "Командор" или "Малатион", а из биологических веществ подойдет "Фитоверм"».

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