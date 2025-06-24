Ветеринар объяснил порядок действий, если питомца укусила оса

Многие люди, увидев осу, тут же начинают нервничать и пытаться уйти от нее подальше. Но вот кошки и собаки, наоборот, могут заинтересоваться насекомым — и получить укус, который грозит их жизни. URA.RU узнало у ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова, насколько опасен может быть укус осы или пчелы для питомца и что нужно делать, чтобы сохранить любимцу жизнь.

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Чем опасен укус осы для питомца

По словам Михаила Шелякова, главная опасность от укуса пчелы или осы — сильный отек. Даже для человека укус может закончиться летально, особенно если возникнет аллергическая реакция. Или если отек возникнет на шее.

«Все боятся змей, но укус змеи, если не говорить о смертельных видах, не намного опаснее укуса осы или пчелы. Дело в том, что укус дает отек. Но если человека змея обычно кусает за ногу, что относительно безопасно, то вот от укуса пчел ежегодно умирают большое количество людей, потому что укус был в шею. В итоге шею раздувает и человек задыхается», — предупредил Михаил Шеляков.

У животных, как раз, самые распространенные места укуса пчелы или осы — в шею, морду или глотку. Ветеринар объяснил, что чаще всего насекомое нападает на питомца, когда собака или кошка натыкается на него в цветах, пытается поиграть в пчелой или пробует ее на вкус. В результате насекомое защищается — и кусает несчастного зверя.

«Укусы этих насекомых сопровождается болью, но что важнее — нарастающим отеком. Особенно, если есть аллергическая реакция или склонность к ним, — добавил ветеринар. — К сожалению, укус может оказаться и смертельным — раздуть может так, что животное попросту не сможет дышать».

Что делать, если питомца укусила оса

Первым делом, если на питомца напало насекомое — нужно осмотреть место укуса. Если это была пчела, то нужно вытащить жало, чтобы как можно меньше яда попало в организм. Затем к ране необходимо приложить что-нибудь холодное — это поможет уменьшить тканевые и сосудистые реакции. Но главное — дать питомцу антигистаминные препараты.

«Первая помощь — это обязательно антигистаминные препараты. Мы тут же должны дать питомцу преднизолон или супрастин. А еще лучше — вколоть», — заявил Михаил Шеляков.

Нужно ли везти питомца в больницу

Ветеринар также добавил, что есть единственный вариант, при котором питомца лучше всего доставить к врачу — если до него можно очень быстро добраться. Во всех остальных случаях стоит полагаться лишь на себя.

«Если позволяет время и через десять минут вы можете попасть к ветеринарному врачу — то лучше поехать. В остальных случаях приходится рассчитывать на самостоятельную помощь питомцу, потому что отек может нарастать очень быстро», — посоветовал Михаил Шеляков.

Как защитить питомца от укуса осы

Единственный способ защитить питомца от укуса пчелы или осы — постараться следить за тем, что любимец делает на улице. Дома лучше воспользоваться сетками на окнах, чтобы случайная пчела не залетела в квартиру.

«Научить животных быть более осторожными мы не можем. Собачка или кошка вряд ли поймет, что это именно пчела ее укусила, и в следующий раз снова смело полезет в цветы, траву и даже в улей», — добавил Михаил Шеляков.

Поэтому лучше всегда быть готовым к тому, что питомца может укусить пчела. И отправляясь на прогулку с любимцем захватить с собой антигистаминный препарат — он может спасти собаке или кошке жизнь.