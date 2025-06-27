Какие факторы влияют на размеры чау-чау

«Если вы решили завести себе щенка чау-чау, то вы сможете понаблюдать за его ростом и процессом взросления. Маленький питомец постепенно превратится в большую и очень красивую собаку. Но для поддержания его здоровья важно знать, сколько весит чау-чау по стандарту, чтобы не упустить отклонения от нормы», — Данил Игнатьевич Сафронов, ветеринарный врач Petstory.

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За весом питомца нужно будет следить на протяжении всей жизни. Колебания этого важного показателя могут быть симптомом опасной болезни, требующей срочного лечения. В нашей статье мы разберем основные причины избыточного и недостаточного веса, а также дадим рекомендации по взвешиванию собаки в разном возрасте.

Сколько весит чау-чау – таблица с рекомендуемыми нормами до 3 лет

Рекомендуемые для породы значения обычно обозначены в ее официальном стандарте, но они характерны только для взрослых особей. Щенки могут расти немного в разном темпе. Поэтому приведенные ниже показатели – это примерный ориентир, на который следует опираться владельцам.

Возраст питомца Вес в норме (кг) Рост в холке (см)

Девочки Мальчики Девочки Мальчики

1 месяц 1,8-2,7 2,3-3,2 12,7-15,2 11,4-14

2 месяца 4,1-5,4 5-6,4 18-23 15,2-20,3

3 месяца 6,8-9,1 7,7-10 25,4-30,5 21,6-26,7

4 месяца 9,1-12,2 10,9-13,6 30,5-35,6 25,4-30,5

5 месяцев 11,8-15,4 13,6-17,2 35,6-40,6 30,5-35,6

6 месяцев 14,5-18,6 16,8-20,9 40,6-45,7 33-38,1

7 месяцев 16,3-21,3 19-23,6 43,2-48,3 35,6-40,6

8 месяцев 17,5-23,1 20,9-25,9 44,5-50,8 37-41,9

9 месяцев 18-24,5 22,7-27,2 45-53,3 40-43,2

10 месяцев 18,5-25 23-28,6 45,7-54,6 43-44,5

11 месяцев 19-25,4 24-29,5 46,5-55,9 44,5-45,7

12 месяцев 19,5-26 24,5-30,4 47-55,9 45-48,3

2 года 20-27 25-32 48-56 46-51

3 года 20-27 25-32 48-56 46-51

Опасаться стоит действительно сильных расхождений. Они могут указывать на отставание в росте у щенков и различные проблемы со здоровьем. Дополнительно рекомендуется учитывать еще 2 важных момента: общее самочувствие питомца (например, его аппетит и активность) и конституцию тела.

Факторы, влияющие на размеры питомца

К факторам, влияющим на то, сколько будет весить чау-чау, относятся:

Психологический климат в семье. Постоянный стресс губителен для здоровья. Он может спровоцировать набор лишнего веса из-за «заедания» негативных эмоций, а также усугубить течение имеющихся заболеваний. Образ жизни. Малоактивные собаки подвержены ожирению, а собаки-спортсмены нередко имеют более выраженный мышечный рельеф. Питание. Стабильно недоедающий щенок рискует отстать в росте от своих однопометников. Очередность рождения. Щенки-последыши, как правило, меньше, чем их братья и сестры, рожденные перед ними. Несмотря на это, они могут сохранить крепкое здоровье, если обеспечить им сбалансированный рацион и правильный уход. Гендер. Мальчики практически всегда крупнее и выше девочек.

Таким образом, щенки из одного помета, выросшие в разных семьях, вполне могут отличаться друг от друга размером. При этом они все равно должны соответствовать требованиям стандарта породы, если владельцы будут привлекать их к племенной работе и выставкам.

В каком возрасте щенок прекращает расти?

Любой щенок разительно меняется за первый месяц жизни. Вскоре после этого начинается еще одна активная фаза роста, длящаяся вплоть до полового созревания. Она сопровождается укреплением опорно-двигательного аппарата. Поэтому слишком маленьких питомцев не рекомендуется привлекать к профессиональному кинологическому спорту, предполагающему интенсивные физические нагрузки.

Представители породы прекращают расти к 1,5 годам.

В этом возрасте собака считается взрослой. Ее можно привлекать к племенной работе. Но у девочек также обязательно учитывается очередность течки. Наиболее безопасной для первой вязки, беременности и родов принято считать третью.

Причины избыточного и недостаточного веса чау-чау

Значительное отклонение от нормы в большую сторону может быть вызвано следующими причинами:

Отсутствие суточной порции. Не кормите питомца, ориентируясь на аппетит. Подсчитайте его норму по инструкции на упаковке готового корма или уточните ее у ветдиетолога, ответственного за составление меню при кормлении едой собственного приготовления. Неправильно подобранный рацион. Еда должна отвечать текущим энергетическим потребностям организма. Собака может начать набирать на привычном для нее рационе после кастрации. Поэтому после операции рекомендуется перевести ее на специальный корм с маркировкой Sterilised. Малоподвижный образ жизни. Чау-чау, как и любая другая собака, будет набирать вес, если будет потреблять больше калорий, чем может потратить. В таком случае проблема решается увеличением продолжительности выгула и добавлением дополнительных физических нагрузок в виде спорта и совместных игр.

Щенки толстеют реже, чем взрослые, так как активно растут и нуждаются в большем количестве калорий. При этом они все равно могут набрать лишний вес, если кормить их сверх положенной нормы и не учитывать в общем рационе, выдаваемые лакомства.

Отклонение в меньшую сторону у уже полностью сформировавшихся собак старше 1,5 лет практически всегда обусловлено проблемами со здоровьем. Если ваш питомец хорошо питается, но все равно худеет – обязательно покажите его ветеринарному врачу. С большой вероятностью у него будет нарушение, препятствующее нормальному усвоению и перевариванию пищи, например, мегаэзофагус или экзокринная недостаточность поджелудочной железы.

Помощь ветеринарного врача также потребуется при наборе веса у собаки, которая правильно питается, не ест лишнего, много гуляет и занимается спортом. Ее полнота может быть следствием приема лекарственных препаратов или гормонального нарушения.

В особом внимании нуждаются щенки.

Их организм уязвимее, чем у взрослых, и в большей степени подвержен инфекциям, гельминтозам и иным заболеваниям. При обнаружении любых тревожных симптомов щенка лучше осмотреть в ветклинике, так как заражение гельминтами (глистами), вирусами или бактериями может привести к отставанию в росте и сопутствующим нарушениям.

Перед посещением ветеринарного врача следует убедиться, что щенок получает достаточное количество молока или ест подходящий по возрасту корм. Если это не так – требуется перевод на искусственное вскармливание специальными молочными смесями или на готовый рацион с маркировкой Starter (либо Puppy), так как в противном случае маленький питомец прекратит набирать вес.

Как держать вес собаки под контролем?

Наиболее надежный способ контроля веса чау-чау – отслеживание его динамики за счет регулярных взвешиваний. В течение 1 месяца после рождения щенок будет становиться тяжелее каждый день. По достижении 1 месяца и вплоть до 1 года взвешивания можно устраивать еженедельно, а в более позднем возрасте – ежемесячно.

Важно понимать, что вес – не постоянная величина. Он может колебаться даже в течение дня, например, из-за съеденной пищи или похода в туалет. Поэтому самым точным показателем принято считать значение, полученное в результате взвешивания на голодный желудок и после опустошения кишечника.