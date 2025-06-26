Что нужно знать о кустарнике спирея

Спирея — неприхотливое, но очень эффектное растение из семейства розовых. У него множество сортов — от невысоких бордюрных форм до раскидистых двухметровых кустов. Белые, розовые или малиновые соцветия, густо покрывающие ветви, создают эффект «пенного» цветения, а резные листья сохраняют привлекательность до глубокой осени. За это его любят и часто высаживают на дачных участках или городских клумбах. «Лента.ру» рассказывает, какие бывают разновидности этого растения и как за ним правильно ухаживать.

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Что такое спирея

Спирея — это листопадные кустарники семейства розовых с яркими цветками, собранными в зонтики или метелки.

В России спирею еще называют таволгой (причем на юге с ударением на последнем слоге, а на севере — на первом), но с ботанической точки зрения, спирея и таволга — это два разных вида:

таволга — это травянистое растение, некоторые виды которого могут достигать в длину 2 метров, их еще называют лабазником;

спирея — кустарник высотой от 15 сантиметров до 2 метров в зависимости от вида.

Кстати, слово «спирея» переводится с латинского как «изгиб», что логично, потому что растение обладает изогнутыми ветвями.

История спиреи

Спирею знали на Руси еще в XV веке. Такой вывод можно сделать, основываясь на тексте былины «Садко». В ней герои кидали жребий с помощью «таволжаны», то есть таволги, иными словами — спиреи. Точное время появления былины неизвестно, но исследователи полагают, что она существовала еще до XV века.

В XIX веке прутья спиреи использовали как шомпола (стержни для чистки ствола оружия) и кнутовища (рукоятки кнута).

Характеристики растения

Спирея — одно из самых популярных растений в садоводстве благодаря своим:

морозостойкости (не все виды);

декоративности;

газоустойчивости (поэтому ее высаживают в городах);

продолжительности цветения (некоторые виды могут цвести все лето и захватывать осень);

скорости роста (а еще спиреи цветут уже на третий год);

простоте в размножении (делением куста, порослью, черенками, семенами, отводками);

неприхотливости в уходе.

Растения могут достигать в высоту почти трех метров, но встречаются и карликовые виды. Спиреи также различаются по естественной форме куста. Бывают сорта:

пирамидальные;

плакучие;

полушаровидные;

прямостоячие;

стелющиеся;

каскадообразные.

Некоторые виды спиреи осенью меняют цвет листьев с зеленого на оранжевый, желтый и даже красный. Если подобрать сорта правильно, они будут непрерывно цвести с апреля по октябрь и радовать яркой окраской листвы.

Цветки у спиреи мелкие, но зато их очень много. Они собраны в соцветия, которые также отличаются по форме. У разных сортов встречаются:

щитковидные;

метельчатые;

зонтиковидные;

колосовидные («свечки»);

пирамидальные соцветия.

Существуют даже виды спиреи с одиночными цветками.

Окраска у цветов спиреи может быть самая разная — от белой до ярко-вишневой. Соцветия отличаются и по расположению бутонов на побегах:

могут покрывать весь побег целиком (например, у спиреи острозазубренной);

образовывать бутоны лишь на верхней части побега (спирея Бумальда, спирея средняя);

цветки могут появляться только на кончиках побегов (спирея иволистая, спирея японская).

Виды и сорта спиреи

Все сорта спиреи делятся на две группы:

весеннецветущие виды: цветут в апреле и мае, цветки чаще всего белого цвета, они закладываются на побегах прошлого года;

летнецветущие спиреи: продолжительное и обильное цветение в течение всего лета, иногда захватывают сентябрь (есть даже сорта, которые терпят заморозки и цветут до октября). Бутоны могут быть розовые, красные, вишневые. Соцветия завершают молодые побеги текущего года.

Более 1000 сортов спиреи существует в мире.

Виды спиреи отличаются друг от друга по форме листьев, высоте, расцветке бутонов, объему кистей и другим показателям. Среди самых популярных:

спирея березолистная. Уже из названия становится ясно, в чем особенность этого вида. Листья спиреи напоминают березовые по форме, при этом они яркого салатного цвета или даже желтоватые. Растение цветет белыми или розовыми соцветиями. Березолистная спирея считается устойчивой к холодам, самая северная точка России, где ее выращивают, — город Кировск на Кольском полуострове. Она входит в коллекцию Полярно-альпийского ботанического сада. Летнецветущий вид;

спирея зверобоелистная. Высота — до 1,5 метра, цветет весной, в мае. Соцветия белые, зонтиковидные. Распространена в лесах и степях Северного полушария, в том числе в Западной Сибири. Обладает зелеными листьями с сероватым, сизым оттенком;

спирея японская. Высота — до 1,5 метра. Обладает густой кроной, часто в форме шара. Некоторые сорта этого вида могут отличаться необычной расцветкой листьев - от желтой до пурпурной. В мае ветки спиреи японской покрываются белыми бутонами, собранными в щитковидные соцветия;

спирея дубравколистная. Один из самых распространенных в России видов. Цветет в конце весны. Тонкие, прямые побеги покрываются тяжелыми белыми бутонами, из-за чего красиво опускаются, и куст становится похожим на фонтан;

спирея Тунберга. Этот вид считается корейско-китайско-японским, он цветет весной. Обладает очень узкими листьями (размер около 4 на 0,5 сантиметра). Соцветия зонтиковидные. Осенью листва спиреи Тунберга приобретает яркий рыжий оттенок;

спирея иволистая. Может вырастать в высоту до двух метров. Устойчива к холодам. Цветет розовыми или белыми метелками. Этот вид часто используют в ландшафтном дизайне и организации живых изгородей, потому что она высокая и обладает прямостоячими побегами;

спирея Бумальда. Под этим видом объединяют низкорослые (например, спирея Криспа вырастает до 80 сантиметров) и карликовые сорта (например, спирея Денистар, высота которой обычно около 50 сантиметров). Вторые как правило цветут очень долго — с июля по октябрь;

спирея Билларда. Достаточно высокорослые сорта, например, Триумфанс может вырастать до 2,5 метра. Этот кустарник цветет летом розовыми соцветиями-«свечками»;

спирея сливолистная. Родиной этого вида считается Китай. Некоторые сорта сливолистной спиреи цветут по весне маленькими махровыми шариками, собранными в соцветия;

спирея трехлопастная. Морозостойкий вид, распространенный в Южной Сибири и на Алтае. Пышное цветение происходит весной. Соцветия зонтиковидные, появляются по всей длине побегов.

Уход за спиреей

Свет и тепло

Некоторые виды спиреи морозостойкие, но лучше растения цветут и разрастаются в теплых, освещенных местах. В тени или полутени посадить тоже можно, но в таком случае расцветка бутонов и листвы будет не такая яркая, как если бы спирея росла на солнце.

Полив

Спирея устойчива не только к холодам, но и к жаре. Обычно ее поливают дважды в месяц, но обильно — по три ведра под куст.

Если лето сухое и жаркое, дождей мало, то частоту поливов придется увеличить.

Почва

Спирея любит рыхлую, воздухопроницаемую почву. Будет хорошо расти в смеси торфа, песка и дерновой земли. Можно удобрить почву легким перегноем.

Подкормка и удобрения

Саженцы

После посадки спиреи в почву нужно сразу ввести первую подкормку:

две ложки двойного суперфосфата;

одну ложку сернокислого калия;

четверть ведра древесной золы;

один стакан доломитовой муки.

Взрослые растения

Взрослые кусты спиреи подкармливают три раза за сезон цветения:

весной — мочевиной, азотным составом или раствором коровяка;

летом — органическими и минеральными составами, они помогают обеспечить пышное, яркое цветение;

осенью — минеральным комплексом с фосфором и калием.

Зимовка

Взрослые растения не нуждаются в дополнительном уходе зимой, а вот молодые саженцы лучше на время холодов укрывать в сухой листве. Это страховка для еще неокрепших кустов спиреи.

Обрезка

Обрезка отличается в зависимости от того, к какой группе принадлежит спирея: весеннецветущим или летнецветущим.

Весеннецветущие

Ежегодно весной нужно обрезать кончики подмерзших побегов. Кроме того, осенью необходимо полностью удалять ветви, которым более семи лет. Самые крепкие и мощные молодые побеги оставляют.

Летнецветущие

У кустов, которым больше трех лет, обрезают верхнюю часть побегов. Если этого не делать, то верхушка может наклониться к земле и сильно высохнуть.

Кроме того, ежегодно ранней весной нужно удалять всю верхнюю часть куста — по 20-30 сантиметров побегов. До начала цветения спирея успеет вырастить новые, сильные ветви.

Замену кустов делают обычно через 15-20 лет после посадки.

Пересадка спиреи

Пересаживать кусты можно весной, летом и осенью. Обычно они хорошо переносят эту манипуляцию. При пересадке нужно переносить куст целиком или разделять на несколько саженцев, заранее удалив сухие ветви и укоротив побеги.

Для размножения подходят спиреи, растущие непрерывно на одном месте от четырех лет.

Как пересадить куст спиреи:

окопайте спирею по окружности. Не бойтесь обрубить корни, это не критично;

достаньте растение, промойте корни, опустите их в воду;

секатором разделите корни на несколько саженцев. Важно, чтобы на каждом было по несколько сильных стеблей. А еще — чтобы секатор был продезинфицирован;

высаживайте кусты как можно скорее. Чем меньше времени они проведут вне земли, тем лучше.

Болезни и вредители

Спиреи могут заболеть или пострадать от вредителей и паразитов.

Паутинный клещ. Поражает листья: они покрываются пятнами, раньше срока желтеют и сохнут. Чтобы избежать последствий, нужно обрабатывать куст ранней весной. Если клещ уже поразил спирею, необходимо применять препараты: Арекс, Метафос, Фосфамид.

Тля. Атакует листья, цветоножки и молодые побеги. Поврежденные части куста скручиваются и засыхают. От тли эффективны Актара, Инта-Вир, Моспилан и другие препараты.

Листовертка розанная. Это гусеница, которая питается листьями спиреи. При обнаружении требуется обработка специальными химикатами: Фозалон, Актеллик, Пиримор.

Серая плесень. Грибок, заражение происходит от других растений. Если заражение распространилось на весь куст, его придется выкопать и выбросить. При повреждении отдельных частей используйте противогрибковые препараты: Децис, Инта-Вир, Кинмикс.

Пятнистость. На листьях или ветках образуются темные пятна, вызванные инфекцией или внешними факторами (например, из-за солнечных ожогов). С заболевшего растения нужно срезать пораженные части и сжечь их. Оставшиеся — опрыскать препаратами (Ридомил, Гамаир, Фалькон).

Как использовать спирею в ландшафтном дизайне

Благодаря неприхотливости и разнообразию видов спирею часто используют ландшафтные дизайнеры.

Разные виды спиреи можно высадить так, что сад будет цвести почти восемь месяцев: с апреля по октябрь.

Для одиночных посадок хорошо подходят спирея острозазуберная, средняя, серая, белая, Дугласа и другие. Они высокие, с пышной кроной и аркообразными побегами.

В группах высаживают почти все виды спиреи, причем можно расположить рядом растения разных сортов, чтобы создать каскад.

Карликовые спиреи подходят для высаживания вокруг более высоких кустов или деревьев. Опушечная посадка особенно эффектно выглядит, если возле зеленолистных групп расположены растения с золотистой или красной листвой.

При создании рокария подойдут спирея березолистная, низкая, Бумальда, японская, карликовая, белоцветковая. Они же хорошо смотрятся в качестве низких бордюров.

Если нужна живая изгородь, то подойдут более высокие сорта и виды: спирея белая, иволистная, Биллиарда, Дугласа.

Спиреи считаются идеальными растениями для пасеки, так как многие ее виды являются хорошими медоносами и привлекают пчел.

Еще один несомненный плюс спиреи — высокая фитонцидная активность. Это способность растений выделять в окружающую среду летучие вещества с антимикробным действием. Так работает естественный механизм защиты растений от болезней и грибков. Поэтому спирея выполняет важную санитарно-гигиеническую роль в оздоровлении окружающей среды.

Сочетание с другими растениями

Спирея хорошо уживается с другими растениями. Грамотно подобранные сочетания с кустарниками, деревьями и цветами не только украшают участок, но и создают благоприятные условия для роста.