Что нужно знать о кустарнике спирея

Кустарник спирея: фото, описание, как ухаживать и где разместить в саду
Спирея — неприхотливое, но очень эффектное растение из семейства розовых. У него множество сортов — от невысоких бордюрных форм до раскидистых двухметровых кустов. Белые, розовые или малиновые соцветия, густо покрывающие ветви, создают эффект «пенного» цветения, а резные листья сохраняют привлекательность до глубокой осени. За это его любят и часто высаживают на дачных участках или городских клумбах. «Лента.ру» рассказывает, какие бывают разновидности этого растения и как за ним правильно ухаживать.
Что такое спирея
Спирея — это листопадные кустарники семейства розовых с яркими цветками, собранными в зонтики или метелки.
В России спирею еще называют таволгой (причем на юге с ударением на последнем слоге, а на севере — на первом), но с ботанической точки зрения, спирея и таволга — это два разных вида:
- таволга — это травянистое растение, некоторые виды которого могут достигать в длину 2 метров, их еще называют лабазником;
- спирея — кустарник высотой от 15 сантиметров до 2 метров в зависимости от вида.
Кстати, слово «спирея» переводится с латинского как «изгиб», что логично, потому что растение обладает изогнутыми ветвями.
История спиреи
Спирею знали на Руси еще в XV веке. Такой вывод можно сделать, основываясь на тексте былины «Садко». В ней герои кидали жребий с помощью «таволжаны», то есть таволги, иными словами — спиреи. Точное время появления былины неизвестно, но исследователи полагают, что она существовала еще до XV века.
В XIX веке прутья спиреи использовали как шомпола (стержни для чистки ствола оружия) и кнутовища (рукоятки кнута).
Характеристики растения
Спирея — одно из самых популярных растений в садоводстве благодаря своим:
- морозостойкости (не все виды);
- декоративности;
- газоустойчивости (поэтому ее высаживают в городах);
- продолжительности цветения (некоторые виды могут цвести все лето и захватывать осень);
- скорости роста (а еще спиреи цветут уже на третий год);
- простоте в размножении (делением куста, порослью, черенками, семенами, отводками);
- неприхотливости в уходе.
Растения могут достигать в высоту почти трех метров, но встречаются и карликовые виды. Спиреи также различаются по естественной форме куста. Бывают сорта:
- пирамидальные;
- плакучие;
- полушаровидные;
- прямостоячие;
- стелющиеся;
- каскадообразные.
Некоторые виды спиреи осенью меняют цвет листьев с зеленого на оранжевый, желтый и даже красный. Если подобрать сорта правильно, они будут непрерывно цвести с апреля по октябрь и радовать яркой окраской листвы.
Цветки у спиреи мелкие, но зато их очень много. Они собраны в соцветия, которые также отличаются по форме. У разных сортов встречаются:
- щитковидные;
- метельчатые;
- зонтиковидные;
- колосовидные («свечки»);
- пирамидальные соцветия.
Существуют даже виды спиреи с одиночными цветками.
Окраска у цветов спиреи может быть самая разная — от белой до ярко-вишневой. Соцветия отличаются и по расположению бутонов на побегах:
- могут покрывать весь побег целиком (например, у спиреи острозазубренной);
- образовывать бутоны лишь на верхней части побега (спирея Бумальда, спирея средняя);
- цветки могут появляться только на кончиках побегов (спирея иволистая, спирея японская).
Виды и сорта спиреи
Все сорта спиреи делятся на две группы:
- весеннецветущие виды: цветут в апреле и мае, цветки чаще всего белого цвета, они закладываются на побегах прошлого года;
- летнецветущие спиреи: продолжительное и обильное цветение в течение всего лета, иногда захватывают сентябрь (есть даже сорта, которые терпят заморозки и цветут до октября). Бутоны могут быть розовые, красные, вишневые. Соцветия завершают молодые побеги текущего года.
Более 1000 сортов спиреи существует в мире.
Виды спиреи отличаются друг от друга по форме листьев, высоте, расцветке бутонов, объему кистей и другим показателям. Среди самых популярных:
- спирея березолистная. Уже из названия становится ясно, в чем особенность этого вида. Листья спиреи напоминают березовые по форме, при этом они яркого салатного цвета или даже желтоватые. Растение цветет белыми или розовыми соцветиями. Березолистная спирея считается устойчивой к холодам, самая северная точка России, где ее выращивают, — город Кировск на Кольском полуострове. Она входит в коллекцию Полярно-альпийского ботанического сада. Летнецветущий вид;
- спирея зверобоелистная. Высота — до 1,5 метра, цветет весной, в мае. Соцветия белые, зонтиковидные. Распространена в лесах и степях Северного полушария, в том числе в Западной Сибири. Обладает зелеными листьями с сероватым, сизым оттенком;
- спирея японская. Высота — до 1,5 метра. Обладает густой кроной, часто в форме шара. Некоторые сорта этого вида могут отличаться необычной расцветкой листьев - от желтой до пурпурной. В мае ветки спиреи японской покрываются белыми бутонами, собранными в щитковидные соцветия;
- спирея дубравколистная. Один из самых распространенных в России видов. Цветет в конце весны. Тонкие, прямые побеги покрываются тяжелыми белыми бутонами, из-за чего красиво опускаются, и куст становится похожим на фонтан;
- спирея Тунберга. Этот вид считается корейско-китайско-японским, он цветет весной. Обладает очень узкими листьями (размер около 4 на 0,5 сантиметра). Соцветия зонтиковидные. Осенью листва спиреи Тунберга приобретает яркий рыжий оттенок;
- спирея иволистая. Может вырастать в высоту до двух метров. Устойчива к холодам. Цветет розовыми или белыми метелками. Этот вид часто используют в ландшафтном дизайне и организации живых изгородей, потому что она высокая и обладает прямостоячими побегами;
- спирея Бумальда. Под этим видом объединяют низкорослые (например, спирея Криспа вырастает до 80 сантиметров) и карликовые сорта (например, спирея Денистар, высота которой обычно около 50 сантиметров). Вторые как правило цветут очень долго — с июля по октябрь;
- спирея Билларда. Достаточно высокорослые сорта, например, Триумфанс может вырастать до 2,5 метра. Этот кустарник цветет летом розовыми соцветиями-«свечками»;
- спирея сливолистная. Родиной этого вида считается Китай. Некоторые сорта сливолистной спиреи цветут по весне маленькими махровыми шариками, собранными в соцветия;
- спирея трехлопастная. Морозостойкий вид, распространенный в Южной Сибири и на Алтае. Пышное цветение происходит весной. Соцветия зонтиковидные, появляются по всей длине побегов.
Уход за спиреей
Свет и тепло
Некоторые виды спиреи морозостойкие, но лучше растения цветут и разрастаются в теплых, освещенных местах. В тени или полутени посадить тоже можно, но в таком случае расцветка бутонов и листвы будет не такая яркая, как если бы спирея росла на солнце.
Полив
Спирея устойчива не только к холодам, но и к жаре. Обычно ее поливают дважды в месяц, но обильно — по три ведра под куст.
Если лето сухое и жаркое, дождей мало, то частоту поливов придется увеличить.
Почва
Спирея любит рыхлую, воздухопроницаемую почву. Будет хорошо расти в смеси торфа, песка и дерновой земли. Можно удобрить почву легким перегноем.
Подкормка и удобрения
Саженцы
После посадки спиреи в почву нужно сразу ввести первую подкормку:
- две ложки двойного суперфосфата;
- одну ложку сернокислого калия;
- четверть ведра древесной золы;
- один стакан доломитовой муки.
Взрослые растения
Взрослые кусты спиреи подкармливают три раза за сезон цветения:
- весной — мочевиной, азотным составом или раствором коровяка;
- летом — органическими и минеральными составами, они помогают обеспечить пышное, яркое цветение;
- осенью — минеральным комплексом с фосфором и калием.
Зимовка
Взрослые растения не нуждаются в дополнительном уходе зимой, а вот молодые саженцы лучше на время холодов укрывать в сухой листве. Это страховка для еще неокрепших кустов спиреи.
Обрезка
Обрезка отличается в зависимости от того, к какой группе принадлежит спирея: весеннецветущим или летнецветущим.
Весеннецветущие
Ежегодно весной нужно обрезать кончики подмерзших побегов. Кроме того, осенью необходимо полностью удалять ветви, которым более семи лет. Самые крепкие и мощные молодые побеги оставляют.
Летнецветущие
У кустов, которым больше трех лет, обрезают верхнюю часть побегов. Если этого не делать, то верхушка может наклониться к земле и сильно высохнуть.
Кроме того, ежегодно ранней весной нужно удалять всю верхнюю часть куста — по 20-30 сантиметров побегов. До начала цветения спирея успеет вырастить новые, сильные ветви.
Замену кустов делают обычно через 15-20 лет после посадки.
Пересадка спиреи
Пересаживать кусты можно весной, летом и осенью. Обычно они хорошо переносят эту манипуляцию. При пересадке нужно переносить куст целиком или разделять на несколько саженцев, заранее удалив сухие ветви и укоротив побеги.
Для размножения подходят спиреи, растущие непрерывно на одном месте от четырех лет.
Как пересадить куст спиреи:
- окопайте спирею по окружности. Не бойтесь обрубить корни, это не критично;
- достаньте растение, промойте корни, опустите их в воду;
- секатором разделите корни на несколько саженцев. Важно, чтобы на каждом было по несколько сильных стеблей. А еще — чтобы секатор был продезинфицирован;
- высаживайте кусты как можно скорее. Чем меньше времени они проведут вне земли, тем лучше.
Болезни и вредители
Спиреи могут заболеть или пострадать от вредителей и паразитов.
- Паутинный клещ. Поражает листья: они покрываются пятнами, раньше срока желтеют и сохнут. Чтобы избежать последствий, нужно обрабатывать куст ранней весной. Если клещ уже поразил спирею, необходимо применять препараты: Арекс, Метафос, Фосфамид.
- Тля. Атакует листья, цветоножки и молодые побеги. Поврежденные части куста скручиваются и засыхают. От тли эффективны Актара, Инта-Вир, Моспилан и другие препараты.
- Листовертка розанная. Это гусеница, которая питается листьями спиреи. При обнаружении требуется обработка специальными химикатами: Фозалон, Актеллик, Пиримор.
- Серая плесень. Грибок, заражение происходит от других растений. Если заражение распространилось на весь куст, его придется выкопать и выбросить. При повреждении отдельных частей используйте противогрибковые препараты: Децис, Инта-Вир, Кинмикс.
- Пятнистость. На листьях или ветках образуются темные пятна, вызванные инфекцией или внешними факторами (например, из-за солнечных ожогов). С заболевшего растения нужно срезать пораженные части и сжечь их. Оставшиеся — опрыскать препаратами (Ридомил, Гамаир, Фалькон).
Как использовать спирею в ландшафтном дизайне
Благодаря неприхотливости и разнообразию видов спирею часто используют ландшафтные дизайнеры.
Разные виды спиреи можно высадить так, что сад будет цвести почти восемь месяцев: с апреля по октябрь.
- Для одиночных посадок хорошо подходят спирея острозазуберная, средняя, серая, белая, Дугласа и другие. Они высокие, с пышной кроной и аркообразными побегами.
- В группах высаживают почти все виды спиреи, причем можно расположить рядом растения разных сортов, чтобы создать каскад.
- Карликовые спиреи подходят для высаживания вокруг более высоких кустов или деревьев. Опушечная посадка особенно эффектно выглядит, если возле зеленолистных групп расположены растения с золотистой или красной листвой.
- При создании рокария подойдут спирея березолистная, низкая, Бумальда, японская, карликовая, белоцветковая. Они же хорошо смотрятся в качестве низких бордюров.
- Если нужна живая изгородь, то подойдут более высокие сорта и виды: спирея белая, иволистная, Биллиарда, Дугласа.
Спиреи считаются идеальными растениями для пасеки, так как многие ее виды являются хорошими медоносами и привлекают пчел.
Еще один несомненный плюс спиреи — высокая фитонцидная активность. Это способность растений выделять в окружающую среду летучие вещества с антимикробным действием. Так работает естественный механизм защиты растений от болезней и грибков. Поэтому спирея выполняет важную санитарно-гигиеническую роль в оздоровлении окружающей среды.
Сочетание с другими растениями
Спирея хорошо уживается с другими растениями. Грамотно подобранные сочетания с кустарниками, деревьями и цветами не только украшают участок, но и создают благоприятные условия для роста.
- Если спирея растет на открытом солнце, рядом можно высадить флоксы, миндаль, черную бузину.
- Если спирея посажена в притененном месте, рекомендуется рядом расположить кипарисы, гортензии, камнеломки, хвойные.
- В тенирядом со спиреей обычно высаживают жимолость, боярышник, калину.
- Если на участке есть пруд или другой водоем, лучше всего там будут смотреться спиреи с ниспадающими ветвями.