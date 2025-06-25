Биологи объяснили, почему кошки предпочитают спать на левом боку

Международная исследовательская группа, проанализировав 408 видео спящих кошек, обнаружила, что эти домашние животные предпочитают спать на левом боку. Исследователи видят в этом предпочтении эволюционное преимущество — по всей вероятности, это помогает охотничьему и защитному поведению после пробуждения. Команда ученых из Италии, Германии, Канады, Швейцарии и Турции сообщила о своем исследовании в журнале Current Biology.

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Все животные особенно уязвимы во время сна. Кошки же спят около 12-16 часов в день. На двух третьих отсмотренных видео кошки спали именно на левом боку.

«Асимметрия в поведении могут иметь преимущества, так как полушария мозга специализируются на разных задачах», — говорит Онур Гюнтюркюн из Рурского университета в Бохуме (Германия), один из руководителей исследования.

Объяснение: кошки, спящие на левом боку, воспринимают окружающее пространство после пробуждения с помощью левого визуального поля, которое обрабатывается в правом полушарии мозга. Это полушарие специализируется на восприятии пространства, обработке угроз и координации быстрых защитных движений.

В этом случае после пробуждения визуальная информация о хищниках или добыче идет прямо в правое полушарие мозга, которое наиболее эффективно их обрабатывает.