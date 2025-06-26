Названы лучшие удобрения для огурцов в июне

Прокисшее молоко — одно из самых эффективных удобрений для тепличных огурцов, особенно в конце июня — начале июля. Об этом рассказала агроном Елена Горбунова.

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Секрет, по ее словам, в том, что в прокисшем молоке содержится много легкоусвояемого кальция. Он не только питает растения, но и служит профилактикой против мучнистой росы — распространенного заболевания плодов.

Но чтобы использовать молоко в качестве удобрения, важно соблюдать пошаговую инструкцию. Для подкормки необходимо брать молоко с жирностью не более трех процентов. Его также нужно разбавить водой в соотношении 1:1.

Поливать огурцы необходимо под корень. А вот опрыскивать листья не рекомендуется, несмотря на то, что многие дачники часто используют этот метод.

Если правильно удобрять огурцы кисломолочным продуктом, это может помочь предотвратить болезнь урожая, а также стимулировать его рост. Прокисшее молоко снабдит растение кальцием и витаминами группы В.

Подкармливать огурцы необходимо до двух недель для профилактики. Молочный раствор не рекомендуется сочетать с химическими фунгицидами и часто злоупотреблять, поскольку прокисшее молоко имеет неприятный запах, передает aif.ru со ссылкой на агронома.

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