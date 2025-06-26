Как обеспечить собаке безопасность в сильную жару

Доктор Виктория Филлипс, менеджер ветеринарного врача в Dogs Trust, говорит, что собаки почти на 100% полагаются на тяжёлое дыхание для снижения температуры тела. Но это намного менее эффективный метод, чем потоотделение. Вот как вы можете помочь своему питомцу в жаркую погоду.

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Гуляйте с собакой по утрам и вечерам. Одно недавнее исследование продемонстрировало, что почти 75% случаев заболеваний, связанных с жарой, у псов в Великобритании были вызваны физической нагрузкой. При этом 67,5% - только ходьбой. Старайтесь выходить на прогулку с питомцем поздно вечером или рано утром.

Поддерживайте водный баланс питомца. Для этого вам придётся брать на прогулку миску и бутылку воды.

Купите собаке шлейку. Ошейники могут представлять опасность в жаркую погоду. Когда вы тянете за поводок, дыхательные пути собаки сдавливаются, что не позволяет ей нормально охлаждаться.

Следите за симптомами теплового стресса или инсульта. Наибольшему риску подвергаются породы с плоской мордой: мопсы, бульдоги, французские бульдоги. Обращайте внимание на такие признаки, как тяжёлая одышка, проблемы с дыханием, усталость, скованность или нежелание двигаться, открывание рта шире обычного, чрезмерное слюнотечение и высовывание языка, больной вид, диарея, падение, судороги.

Помните, что тротуары могут быть горячими для лап. Положите руку на тротуар. Если вам настолько горячо, что вы не можете её держать и пять секунд, значит, это будет болезненно для вашей собаки.

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Подумайте о бассейне для собаки. Да, питомцам тоже может быть приятно окунуться.

Будьте осторожны во время поездок на автомобиле. Когда на улице жара, никогда не оставляйте собаку одну в машине.

Предложите собаке замороженные лакомства. Можете добавить в воду несколько кубиков льда или положить на несколько часов в морозилку любимую игрушку пса.

Дайте питомцу лечь на влажное полотенце. Это поможет ему отдохнуть после жаркого дня.

Сделайте любимцу стрижку. Особенно актуально это, если у вашей собаки длинная или тяжёлая шерсть.