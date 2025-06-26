В России придумали, как выращивать картофель прямо в квартирах

Ученые из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН придумали, как упростить и ускорить выращивание ценных сортов картофеля прямо в домашних условиях. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.

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Исследователи отмечают, что их метод не требует дорогих химикатов и специального оборудования. Картофель можно размножать даже на даче или в квартире. По словам старшего научного сотрудника Новгородского НИИ сельского хозяйства Николая Семчука, разработанная технология защищает клубни от инфекций и помогает быстро получить качественный посадочный материал.

Картофель выращивают более чем в 150 странах мира, и он остается важным источником питательных веществ. Например, 600 граммов картофеля в день полностью покрывают потребности организма в витаминах.

До этого ученые из Университета Кобе обнаружили ранее неизвестную молекулу, которую картофель выделяет в почву и которая через участие микробов запускает вылупление паразитов — нематод, поражающих корни растений. Это не только меняет представления о взаимодействии растений с окружающей средой, но и дает шанс на создание новых методов борьбы с опасным вредителем.