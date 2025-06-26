В Госдуме призвали россиян регистрировать домашних питомцев

Депутаты Государственной думы предложили ввести обязательную регистрацию домашних животных. Об этом в четверг, 25 июня, рассказал парламентарий Антон Ткачев.

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Он уже отправил соответствующее обращение главе Минсельхоза Оксане Лут. В нем депутат отметил, что на данный момент на территории России порядка 3,6 миллиона бездомных животных. При этом у многих из них раньше был дом.

Сегодня обязательно регистрировать животных нужно только в 19 российских регионах, из-за чего парламентарии и выступили с инициативой распространить меру на всю страну.

«Этот шаг приведет к значительному снижению количества бездомных животных, а также повысит шансы вернуть потерявшихся питомцев домой», — уточнил Ткачев в обращении.

Он даже предложил несколько названий для нового документа — «Котопаспорт» или «Паспорт для хвостика», передает РИА Новости.

В России также могут создать систему для оперативного реагирования на жалобы о нападениях бездомных животных. Депутат Нина Останина рассказала, что одна из предложенных идей в этой области заключается в создании такой системы на основе уже действующей экстренной службы 112.