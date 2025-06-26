Агроном объяснил, как улучшить завязь томатов

Умеренно теплая погода, которая установилась в Новосибирске и области в третьей декаде июня, даст передышку растениям после аномальной жары. В прохладные ночи они лучше дышат и поглощают кислород – цикл дня и ночи очень важен для развития всех дачных культур. Кроме того, в умеренные температуры томаты лучше завязывают плоды. Тепличные посадки вообще могут не дать урожай при температуре выше +35 градусов.

© РИА Новости

Держать открытыми двери и окна в теплицах сейчас обязательно, рассказал VN.ru ученый агроном Алексей Мармулев, но даже при таких условиях пыльца может оказаться клейкой и стерильной, если нет ветра.

«Для стимулирования завязи томатов есть много разных препаратов, но самое главное в их составе должен быть бор – борная кислота в низкой концентрации. Бор стимулирует оплодотворение. Опрыскивать препаратом растения лучше вечером или на ночь», – объяснил эксперт.

Можно помочь завязаться томатам и механическим способом – встряхивать цветочные кисти на растениях, чтобы пыльца высыпалась из пыльников и попадала на пестик. Никакие пчелы и шмели тут не помогут – томаты самоопыляющаяся культура.

«То есть нужен или ветер хороший, или растения самим потрясти, либо обработка препаратом с борной кислотой – это давнишние рекомендации», – подытожил Алексей Мармулев.

По словам ученого, томаты, в отличие от огурцов, сейчас не нуждаются в подкормках, особенно если удобрения вносились при посадке.

«Сильно перекармливать не надо, особенно в теплицах с удобрением надо быть поосторожнее, иначе вырастет большая вегетативная масса в ущерб плодоношению», – предупредил эксперт.

Ранее Алексей Мармулев напомнил новосибирцам правила пасынкования томатов.