Специалист предупредил о растениях, которые нельзя сажать в саду

Каждый любитель растений мечтает о том, чтобы его сад или участок выглядел не только ухоженно, но и красиво. Одним из способов достижения этой цели служит посадка декоративных растений, однако стоит помнить, что не все красивые цветы и кусты безопасны. Владелица ЛПХ «Вкусное из Деревни» Марина Чернышева рассказала сайту «Страсти», какие растения токсичны как для людей, так и для животных.

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Как правильно подбирать растения для сада

Несмотря на кажущуюся простоту, выбор правильных растений, среди которых вы будете находиться долго время — крайне ответственная и важная задача. Прежде всего, следует учитывать климатические условия региона, почву и доступность солнечного света. Также важно правильно рассчитать площадь земли относительно перспектив роста саженцев: например, через 3 года какая-нибудь «былинка» способна занять те же пять квадратных метров и вытеснить соседей.

«Прежде чем приобретать нового зеленого друга, изучите информацию о его токсичнос ти. Многие декоративные растения выглядят привлекательно и безобидно, но при этом способны нанести ощутимый вред. Особенно важно обращать на это внимание при наличии в доме детей и животных — яркие цветы и ягоды привлекают непосед и могут нанести большой вред их здоровью», —

Неочевидные ядовитые растения: в чем их красота и почему они опасны

Бузина красная — кустарник, известный своими яркими ягодами и эффектным внешним видом. Однако все части растения содержат цианогенные гликозиды, при распаде выделяющие синильную кислоту. Это делает бузину опасной при употреблении внутрь.

Рододендрон привлекает внимание своими крупными и яркими цветами разных оттенков. Однако, несмотря на свою красоту, растение содержит граянотоксины — ядовитые соединения, способные вызвать серьезное отравление у людей и животных. Поэтому его стоит высаживать с большой осторожностью.

Ландыш майский покоряет своим нежным ароматом и изящными белыми колокольчиками цветов. Тем не менее все части этого растения ядовиты из-за содержания сердечных гликозидов. Букетики этих цветов нельзя ставить на стол, где есть еда или у кровати — пыльца разлетится и может возникнуть риск серьезного отравления.

Клещевина обыкновенная часто используется в садах благодаря своим крупным листьям и необычным плодам. Однако она содержит рицин — один из самых токсичных известных белков.

Паслен горько-сладкий выступает украшением многих участков благодаря своим ярким ягодам и цветкам фиолетового цвета. Но при этом он содержит соланин — токсическое вещество, вызывающее серьезное отравление при употреблении ягод внутрь.

Дельфиниум или шпорник радует глаз разнообразием цвета от голубого до пурпурного оттенка. Но все части данного растения содержат алкалоиды делфинидин, которые могут быть смертельно опасны. Его стоит собирать только в интерьерные букеты, к которым нет доступа у детей. И их также нельзя ставить на обеденный стол.

Нарциссы — одни из самых популярных весенних цветов из-за их ярко-желтых бутонов. Однако луковицы нарциссов содержат ликорин — вещество, вызывающее тошноту и рвоту при попадании в желудок, так что опасны они больше для животных, которые любят разрывать клумбы или жевать яркие цветки (например, кошек).

Клематис украсит любой сад своими обильными цветками разных окрасок от белого до тёмно-фиолетового цвета. Но его сок вызывает раздражение кожи вследствие содержания протанемонина, поэтому с растением стоит работать строго в потных перчатках, если не хотите лечить раздражение.

Бересклет выделяется среди других кустарников пестрой листвой осенью, а его плоды имеют яркий оранжево-розовый цветовой окрас. Тем временем семена растения крайне ядовиты из-за алкалоида эвонима и поэтому есть их нельзя.

Подснежники (или по-научному галантусы) символизируют наступление весны благодаря раннему цветению на фоне тающего снега. Изначально они кажутся безобидными, но всё же луковицы содержат галантамин — вещество, используемое в медицине только после специальной обработки ввиду высокой токсичности свежедобытых экземпляров этой органики.

Прелесть аквилегии состоит во множестве оттенков её колокольчиковидных соцветий. Впрочем, в соке данной травы присутствует токсический сапонин являющийся системным раздражителем ЖКТ.

Наперстянка славится длинными кистями мелких трубчатых цветов различных тонов, но её листья приобретают выраженный кардиотоксический эффект на сердечно-сосудистую систему.

Крокусы восхищают насыщенными жёлтыми, фиолетовыми либо синими лепестками, однако корнеклубни этих милых цветочков насыщены крокетином, непригодном при поедании сырым. Поэтому на крокусы стоит исключительно любоваться.

Безвременник, распускаясь поздней осенью напоминает по форме цветка шафран. Но не стоит путать его с популярной специей. Корневая система растения выделяет колхицины скрывающиеся внутри стеблей подземных клубней.

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Гиацинты благоухают сладким ароматом среди множества соцветий розовых, белых либо сиреневых тонов. Но не ведитесь на их очарование! Содержащийся в них кальциевый оксалат вызывает кожное раздражение, поэтому с гиацинтами стоит взаимодействовать очень аккуратно.

Калужницы произрастают преимущественно возле водоемов, привлекая внимание плотными жёлтыми головками бутонов. При этом их листья небезопасны, будучи насыщенными антоцианами, обладающими резкими впитывающими свойствами.

Дурман также не без оснований пугает загадочностью и манит крупными ароматизированными трубчатыми венчиками, расцветающих ближе к ночи. Все его компоненты содержат атропин и скополамин, оказывающих галлюциногенное воздействие на того, кто их проглотит.

Растения могут быть не только ядовитыми, но создавать в саду сложности

Есть в ассортименте декоративных и очень красивых растений «проблемные». Например, чубушник, калина, жасмин, шиповник, акация — прекрасны, полезны и являются украшением, но есть одно «но». Все они подвержены нашествию тли. И если не проводить постоянные обработки специальными препаратами, вместо красивого эко-уголка у вас заведется рассадник весьма неприятных насекомых.

Растения-агрессоры, которые нуждаются в особом подходе и тщательном контроле

Вербейник (пурпурный, монетчатый, точечный) привлекает внимание яркими цветами и декоративными листьями. Однако он способен быстро захватывать большие площади благодаря своей способности активно размножаться как семенами, так и корневыми отпрысками.

Хмель используют не только в пивоварении, но и как декоративное растение с красивыми плетями. Еще он может легко обвивать беседки и заборы, создавая живописные зеленые стены, но его агрессивное разрастание может стать проблемой: хмель способен задушить соседей и требует регулярной обрезки для контроля роста.

Девичий виноград благодаря красивым пятилисточковым лианам стал одним из самых популярных растений для вертикального озеленения. Осенью его листья приобретают яркий пурпурный оттенок и это выглядит очень красиво. Однако стоит помнить о стремительном росте растения, а также его способности проникать под крыши зданий и разрушить кладку кирпичных стен.

Шипастые плоды эхиноцистиса лопастного или «бешеного огурца» выглядит очень эффектно. Но, при созревании эти красавцы выбрасывают семена на огромные расстояния и поэтому за короткое время способно покрыть большие площади благодаря агрессивному самосеву.

Сныть Вариегата ценится за красивые пестрые листья и способность создавать плотные ковровые покрытия. Однако она отличается высокой агрессивностью: быстро распространяясь по саду, сныть легко подавляет другие культуры.

Мята — прекрасное ароматное растение с множеством полезных свойств и великим разнообразием видов. Она легко приживается на участке и способна образовывать плотные заросли благодаря ползучим корневищам. Но без надлежащего контроля мята может стать настоящей напастью для вашего сада.

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Малина и ежевика радуют вкусными ягодами, но требуют внимательного ухода из-за склонности к быстрому разрастанию корневищ. Без регулярной обрезки и армирования почвы кусты быстро превратятся в густые непроходимые заросли.

Рудбекия, украшающая сад яркими соцветиями жёлтого цвета, проста в уходе и стойка к неблагоприятным условиям. Однако способность рудбекии к интенсивному самосеву может привести к тому, что она станет доминировать над другими растениями.

Золотарник канадский отличается высокими стеблями с золотистыми соцветиями-метёлками. Он широко используется в ландшафтном дизайне для создания акцентов в саду. К сожалению, золотарник склонен к быстрому распространению семян ветром на большие расстояния.

Лилейники славятся крупными цветками разнообразных оттенков и длительным периодом цветения, а также легко выдерживают долгую тень и засуху, что делает их популярным выбором для многих садоводов. Тем не менее их способность к быстрому разрастанию побегов требует регулярного вмешательства для предотвращения заполонения территории.