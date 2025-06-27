Что нужно знать о породе кошек курильский бобтейл

Курильский бобтейл — необычная порода кошек с коротким и загнутым, похожим на помпон, хвостом. Это общительные, игривые и компанейские создания, хорошо поддающиеся дрессировке. «Лента.ру» вместе со специалистами разобралась в особенностях характера представителей этой породы, а также в том, как правильно ухаживать за курильским бобтейлом.

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Главное о породе

Название породы: курильский бобтейл

Год появления породы: 1991

Страна происхождения: СССР

Вес: 4-4,5 килограмма у самок, до 7 килограммов у самцов

Высота в холке: 22-30 сантиметров

Средняя продолжительность жизни: 12-20 лет

Стоимость котят: от 30 тысяч (без документов, на сайтах объявлений) до 120 тысяч рублей и выше (от заводчика, с документами, от титулованных родителей)

Внешний вид: компактная и крепка кошка с развитой мускулатурой, ее отличительная особенность — короткий хвост

Внешний вид

Курильские бобтейлы — коты с тонкой, но очень объемной и густой шерстью средней длины. Голова у них среднего размера, морда — аккуратная, широкая между ушами и сужающаяся к носу. Уши — средние, широко расставленные, высоко поставлены и немного наклонены вперед. Глаза большие, овальной формы, широко раскрытые, выразительные. Цвет глаз варьируется от золотистого до зеленого, гармонирует с окрасом шерсти, который очень разнообразен.

«Шубы» курильских бобтейлов бывают нескольких окрасов. Есть «рысьи» — тигровая и пятнистая, но представители этой породы бывают и белые, и черные, и рыжие.

«Существуют полудлинношерстные и короткошерстные курильские бобтейлы. Последних сейчас мало, в основном заводчики предпочитают полудлинношерстных кошек», — рассказала «Ленте.ру» Мария Епифанова, заводчик с 20-летним стажем, владелица питомника курильских бобтейлов Free Hunter.

Главная особенность породы — хвост, состоящий всего из нескольких позвонков, пушистый и слегка закрученный вверх, что придает ему вид помпона

Длина хвоста курбобов — около восьми сантиметров, он похож на очень пушистую кисточку, а не на обычный кошачий хвост.

Курильские бобтейлы — крепкие кошки, с пропорциональным телом, гибкие и сильные. Они прирожденные крысоловы и рыбаки, у них мощный каркас тела и развитая мускулатура.

История возникновения породы

Есть две версии возникновения этой породы кошек. Первая — самая распространенная, к ней склоняются почти все современные фелинологи (ученые, изучающие кошек и особенности их здоровья и селекции), вторая — побочная, не имеющая научного обоснования.

Основная версия происхождения

Предки современных курбобов обитали на Кунашире и Итурупе — самых крупных Курильских островах. Считается, что предки этих кошек были завезены японскими рыбаками, торговцами или исследователями. Японцы сами давно разводили похожих короткохвостых кошек (японских бобтейлов), и, как предполагают фелинологи, животные этой породы начали естественно скрещиваться с сибирскими кошками, которые широко были распространены по всей России. Так и появились курильские бобтейлы: «сибиряки» с коротким хвостом. Они быстро адаптировались к суровым условиям жизни на острове: легко охотились на грызунов, могли плавать и ловить рыбу.

«По преданию, уникальную кошку с ее характерным коротким хвостом и прекрасными охотничьими навыками заметили на Курилах приезжие исследователи. Именно они привезли некоторых кошек с собой в Центральную Россию в середине 1900-х годов для использования по назначению — уничтожения грызунов. Только в конце XX века заводчики по всей России начали селективно разводить курильских бобтейлов для домашней жизни, а позже порода начала распространяться в Европе и Северной Америке», — рассказал «Ленте.ру» Владимир Шалин, менеджер по продукту бренда кормов для животных Buddy&Sol.

Альтернативная версия происхождения

Есть и другая теория, прямо противоположная первой. Согласно ей, курильские бобтейлы изначально жили на Курилах, а их хвост укорачивался естественным образом. Последователи этой теории кошек вынуждены были рыбачить, а короткий хвост позволял животным цепляться за ветки, склоненные над водой. При этом суровый климат заставил курильского бобтейла обзавестись плотной, пушистой шерстью, отрастить сильные задние конечности, научиться ловкости и хитростям охоты.

«Бытует мнение, что эта порода появилась путем скрещивания японских бобтейлов и сибирских кошек, но я с этой версией категорически не согласна. Уж очень разные по виду эти кошки! Как скрестить конфету и колбасу, а получить чашку кофе. Японские бобтейлы — тонкие и звонкие, у них изящное тело, высокие лапы, они похожи на балерин. Сибиряки — напротив, массивные: лапы у них невысокие, и главное — у них длинный хвост», — поделилась своим мнением Мария Епифанова.

«Я больше склоняюсь к версии о природной мутации обычных домашних кошек, коих много в каждой деревне. Курильские бобтейлы — не дикие, лесные кошки, как часто пишут в интернете. Я думаю, это обычные дворовые «мурки» с Курильских островов», — Мария Епифанова, заводчица, владелица питомника.

Собеседница рассказала, что специально ездила на Итуруп, чтобы понаблюдать за представителями породы, изучению которой она отдала более 20 лет жизни. По ее словам, эти кошки в изобилии живут в обычных деревенских домах, бегают по улицам, ловят мышей.

«Правда, говорить о чистокровности уже не приходится, так как курильские бобтейлы появились в момент изоляции островов, а сейчас это открытая территория, там обитают разные кошки, происходит спонтанное скрещивание», — дополнила Мария Епифанова.

«Главное — это то, что курильские бобтейлы появились естественным образом, не были выведены искусственно. Именно это делает представителей этой породы особенно крепкими и здоровыми», — пояснила в разговоре с «Лентой.ру» Виктория Романовская, ветеринарный врач, эксперт бренда Triol.

Плюсы курильского бобтейла

Здоровье

У представителей этой породы, как правило, хорошее здоровье: фелинологи не обнаружили генетических заболеваний.

«Эти кошки не имеют генетических проблем, которые бывают у искусственно выведенных пород. Это их главная особенность», — отметила Мария Епифанова.

Доброта

«Одна наша клиентка — владелица кота породы курильский бобтейл — называет его "моя домашняя рысь". Свое прозвище он частично оправдывает: зоркий охотник, но, в отличие от рыси, совсем не злой», — рассказала Дарья Волова, технолог бренда корма Probalancе.

«Это очень рафинированные кошки, они с тобой на равных, моментально улавливают настроение хозяина, чувствуют, когда он готов общаться и когда хозяину не до кота. Отличный компаньон для работающего человека, но при этом, если в доме есть желающие играть, например, дети, то будет ходить за ними, словно прилипала», — отметила Мария Епифанова.

Характер

Курильские бобтейлы напоминают собак, считает собеседница «Ленты.ру». Они привязываются к человеку сильнее обычных кошек, ласковы и общительны. При желании можно купить шлейку и выходить с питомцем на прогулку на свежий воздух. Как и собакам, одиночество этим котам противопоказано.

«Привязанность к человеку — важная особенность породы. Все бобтейлы по своему характеру компаньоны. Они не навязчивы, но любят и требуют ласку», — пояснила Виктория Романовская.

Сообразительность

Курильские бобтейлы любят людей и хорошо ладят с детьми. Причем даже с маленькими, которые не всегда понимают, что делают — могут дернуть за хвост или потянуть за шерсть.

«Курильские бобтейлы — настоящие интеллектуалы. Курилы умны, находчивы, обладают отличным логическим мышлением, но в то же время очень упрямы: если им что-то надо, они добьются своего», — рассказала Мария Епифанова.

Игривость

Курильские бобтейлы очень подвижны, поэтому в доме им нужно обеспечить пространство для игр и безопасную среду — лучше всего, убрать все лишнее с полок и оградить окна. Забираться они могут очень высоко: крепкие задние лапы делают из питомцев превосходных прыгунов, объяснила Виктория Романовская.

«Порода очень активная, нужно пространство для бега и игр. Курильские бобтейлы очень прыгучие: чтобы избежать скачек по шкафам и высокой мебели, лучше купить высокий комплекс для кошачьих игр», — посоветовала Мария Епифанова.

Продолжительность жизни

Важная породная особенность курильского бобтейла — продолжительность жизни.

У кошек этой породы от природы крепкий иммунитет. У заботливых хозяев они живут до 20 лет при правильном уходе и сбалансированном питании

Минусы курильского бобтейла

Шум

Представителей породы не назовешь тихими: курбобы любят помяукать. Они сопровождают «мяу-мяу» все свои действия — когда идут есть, бегут к хозяину, собираются поиграть. Однако этот минус очень субъективен: по словам Виктории Романовской, голос у курильских бобтейлов тихий и довольно мягкий, поэтому людям, устойчивым к шуму, такие питомцы не причинят неудобств.

Сложность совмещения с другими питомцами

Совмещать прирожденных охотников с мелкими домашними питомцами в пределах одной квартиры или дома довольно сложно. Однако этот минус может превратиться в плюс, если держать кота такой породы в частном доме, куда могут захаживать мыши.

«Еще один нюанс — сильны гены охотника. Котики ладят с детьми, но вот мелких питомцев — рыбок, птичек, маленьких грызунов — могут использовать по назначению», — подтвердила собеседница «Ленты.ру».

Уход за курильским бобтейлом

Груминг

Шерсть бобтейлов густая, плотная, с красивым естественным блеском. Питомцам требуется вычесывание примерно раз в неделю. «Обратите внимание на штанишки задних лап, грудку и подмышки, где шерсть более мягкая, и могут образоваться колтуны. В период линьки нужно вычесывать каждые три дня. Мыть питомцев не обязательно, они прекрасно ухаживают за своей шерстью и, как и большинство кошек, не любят воду. Банные процедуры могут вызывать у них стресс», — предупредила заводчица.

Питание

«Поскольку курильские бобтейлы очень активны, важно следить за их рационом: корм должен быть сбалансированным, с достаточным количеством мяса. При этом представители породы могут быть склонны к перееданию и ожирению», — отметил Владимир Шалин.

Мясо — важный компонент в питании вашего любимца. Хорошо, когда в составе корма мясной компонент стоит на первом месте. У кошек нет потребности в углеводах, зато им необходим качественный животный белок, от которого зависит состояние их мускулатуры, костей, зубов

Если ветеринарный врач назначил коту этой породы питание не сухим кормом, а «натуралкой», то желательно, чтобы в рацион была включена рыба, так как именно она составляла основу рациона курильских бобтейлов в естественной среде, отметила Виктория Романовская.

«Поскольку курильские бобтейлы обладают густой шерстью, хорошо, чтобы в корме было достаточное содержание омега-6 и омега-3 жирных кислот. А вот вкус корма роли не играет (мясо, рыба или птица) — это субъективно, на усмотрение котика или хозяина», — добавила Дарья Волова.

Как выбрать котенка курильского бобтейла

Оптимальный возраст для приобретения курильского бобтейла — три месяца. В этом возрасте котята начинают обретать независимость, потихоньку сепарируются от матери и демонстрируют первые признаки взросления. К этому моменту у них уже стабильная психика, им будет легко адаптироваться в новой семье.

Уточните у заводчика наличие необходимой документации. Если продавец кажется угрюмым, юлит или не готов отвечать на ваши вопросы, возможно, он пытается скрыть какие-то недостатки

По возможности посмотрите вживую на родителей будущего питомца. Так будет проще предсказать то, как будет выглядеть питомец, когда вырастет.

Наблюдая за поведением котенка среди сверстников, обратите внимание на активных, жизнерадостных малышей, проявляющих интерес к окружающим и готовых активно включаться в игры. Избегайте пассивных и робких особей — подобное поведение может свидетельствовать о возможных проблемах со здоровьем.

Мифы о курильских бобтейлах

Курильские бобтейлы не вызывают аллергии

«Это неправда! Они такие же кошки, как и все остальные, соответственно, они могут вызвать аллергию», — пояснила Мария Епифанова.

Курильские бобтейлы любят плавать