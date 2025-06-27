«Бассет-хаунд – низкорослая гончая с большими и длинными ушами. Она обладает очень острым обонянием и известна как прекрасный следопыт. Если вас заинтересовала эта порода, то важно заранее ознакомиться с ее ключевыми особенностями. После прочтения нашей статьи вы узнаете, сколько весит бассет-хаунд по стандарту», — Данил Игнатьевич Сафронов, ветеринарный врач Petstory.

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Значения веса и роста (высоты) в холке – очень важные базовые показатели. От них зависит не только внешний вид питомца, но и его здоровье. Поэтому ответственный хозяин должен понимать, какие отклонения от нормативных показателей считаются опасными, и каким образом можно предупредить их возникновение.

Сколько весит бассет-хаунд – нормативные значения до 3 лет жизни

Рекомендуемые значения для породы обозначены в ее стандарте. Они характерны для уже повзрослевших животных, так как непосредственный набор массы тела и увеличение высоты в холке у щенков могут незначительно отличаться.

Показатели для представителей разных полов, отраженные в таблице, примерные. Ваш питомец может быть как чуть выше и тяжелее, так и чуть ниже и легче. Поэтому, помимо веса и высоты в холке, важно учитывать общее самочувствие щенка или собаки, а также гармоничность их телосложения.

Возраст питомца Вес в норме (кг) Рост в холке (см)

Девочки Мальчики Девочки Мальчики

1 месяц 2,04-3,4 2,27-3,63 11,4-16,5 12,7-17,8

2 месяца 4,08-7,26 4,54-8,16 15,2-20,3 15,2-22,9

3 месяца 7,26-11,79 8,16-12,7 17,8-25,4 20,3-28

4 месяца 10,4-16,3 11,34-17,24 20,3-28 22,9-30,5

5 месяцев 12,7-19,1 13,6-20,4 21,6-30,5 25,4-33

6 месяцев 14,5-21,8 15,9-22,7 22,9-33 26,7-34,3

7 месяцев 15,9-23,6 17,24-24,95 24,1-33,5 28-35,6

8 месяцев 16-24 18-26 25,4-34 30-36

9 месяцев 16,5-25 18,5-27 28-34,5 31-36,5

10 месяцев 17-26 19-28 30-35 32-37

11 месяцев 17,5-26,5 19,5-29 32-35,6 34-37,5

12 месяцев 18,14-27,2 20,4-29,5 33-36 35-38

2 года 20-29 25-34 33-36 35-38

3 года 20-29 25-34 33-36 35-38

Небольшие отличия между новорожденными чаще всего объясняются не их полом, а качеством питания и очередностью при появлении на свет. Поэтому недоедающие щенки и «последыши», как правило, весят меньше и могут отставать в росте.

Какие факторы влияют на размер собаки?

Вариативность в размерах в пределах одной породы – следствие воздействия ряда факторов. В их число входят:

половая принадлежность;

родительские гены;

очередность рождения;

количество щенков в помете;

условия содержания;

качество питания;

состояние здоровья.

Если проверить, сколько весят взрослые бассет-хаунды из одного помета, то полученные значения с большой вероятностью будут разные. Отличаться будут не только девочки и мальчики, но и питомцы одного пола.

До скольких лет растет щенок?

Рост породы продолжается вплоть до полутора лет. К указанному возрасту собаки набирают рекомендуемое для породы количество килограммов. Высота в холке стабилизируется, как правило, немного раньше – уже в один год.

Продолжительность роста важно учитывать при выборе рациона.

Перевод на корм для взрослых животных ранее полутора лет не рекомендован. Для правильного формирования опорно-двигательного аппарата и иных систем организма необходим более калорийный рацион с маркировкой Puppy. Он также отличается иным соотношением нутриентов и разработан с учетом потребностей щенков, находящихся на втором этапе роста.

Почему вес бассет-хаунда больше или меньше нормативного значения?

Причины отклонений не всегда очевидны. Взрослые собаки в большей степени подвержены избыточному весу, а щенки – отставанию в росте.

Многие питомцы толстеют из-за неправильно подобранного рациона, стабильного перекорма и нехватки активности. Эти причины – самые распространенные. Если вы уверены, что ваша собака поправилась из-за ошибок в питании или малоподвижного образа жизни, то:

Измените рацион с учетом текущих энергетических потребностей. Бассет-хаунд рискует быстро набрать вес после кастрации, так как эта операция уменьшает первоначальную потребность в нутриентах. Поэтому для кастрированных питомцев существуют специальные готовые рационы с маркировкой Sterilised. Определите подходящую норму кормления. Не превышайте ее и обязательно включайте в общий рацион съедаемые за день лакомства. Увеличьте активность. Не пренебрегайте совместными играми и попробуйте занять своего любимца подходящим видом кинологического спорта, например, ноузворком.

Отсутствие ежедневной прибавки у щенков тоже обычно связано с питанием, особенно при наличии проблем с лактацией у кормящей суки и слишком большом помете. В обоих случаях недоедающего питомца рекомендуется перевести на искусственное вскармливание специальными молочными смесями и зоомагазина.

Если причина отклонения вам неизвестна, то стоит обратиться за помощью к ветеринарному врачу. Она также потребуется при наличии сопутствующих тревожных симптомов:

кашель и хрипы;

повышение или понижение температуры тела;

интенсивное слезотечение, насморк, чихание;

потускнение и ломкость шерсти;

вздутие живота и/или его болезненность при пальпации;

неприятный запах из пасти и ушей или от тела;

потеря аппетита или отсутствие чувства насыщения.

Внезапная потеря веса, реже набор, может косвенно указывать на заражение гельминтами, развитие инфекции или заболевания ЖКТ и иных систем, препятствующие правильному всасыванию веществ и их перевариванию. Все эти патологии нужно лечить строго под контролем ветеринарного врача. Самостоятельный прием препаратов очень опасен и может усугубить текущее состояние питомца или смазать симптомы, осложнив диагностику.

Как держать вес питомца в пределах нормы?

Приобретите электронные весы и обязательно отслеживайте изменение показателей по мере роста щенка. В первый месяц взвешивания рекомендуется проводить ежедневно, а в более позднем возрасте и вплоть до 1-1,5 лет – раз в неделю. После достижения характерных для породы показателей питомца можно взвешивать всего раз в месяц.

Точность результатов будет выше, если проводить измерения в одно и то же время.

Лучше всего взвешивать собаку перед кормлением и после похода в туалет. Так вы сможете убрать погрешность из-за наполненного желудка и/или кишечника.

Не менее важно избегать основных причин набора и потери веса у бассет-хаунда. Поэтому позаботьтесь о качестве питания, следите за количеством съеденной пищи, не пренебрегайте физическими нагрузками и обязательно проходите регулярные чек-апы в ветеринарной клинике.