Что сделать из старых джинсов: десять необычных идей для дома и дачи

Джинса — это плотная, износостойкая ткань. Она не боится воды и грязи, хорошо держит форму и практически не рвется. Если у вас есть поношенная пара, и вы не знаете, куда ее деть, прочитайте эту статью. «‎Рамблер» собрал семь практичных и небанальных идей, которые помогут украсить дом или участок.

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1. Подушка на скамейку или стул

Отличный способ обновить старую мебель на веранде или в беседке. Просто сшейте из джинсов квадратный чехол (можно даже из разных кусков — получится в духе пэчворка), внутрь вставьте старое одеяло или синтепон. Карманы можно оставить наружу — туда удобно класть телефон, очки или пульт от колонок.

Совет: Чтобы подушка не скользила, пришейте к углам джинсовые завязки и крепите их к ножкам стула или лавки.

2. Карманный органайзер на стену

Все знают джинсовые карманы — плотные, глубокие и прочные. Соберите шесть–десять задних карманов от старых штанов, пришейте их к куску плотной ткани или той же джинсе, подвесьте на рейку или деревянную планку — и у вас будет органайзер для мелочей: секаторы, ножницы, перчатки, ручки, шнуры. Идеален для мастерской, кухни или теплицы.

Бонус: из карманов с клепками не будет ничего вываливаться, даже если органайзер висит вертикально.

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3. Дорожка или коврик в прихожую

Если у вас накопилось много джинсов, можно нарезать их на полосы или квадраты, обметать, сшить вручную или на машинке в длинную полосу. Получится прочная и необычная дорожка. Джинсовый коврик не скользит, его легко постирать, а если какой-то кусок испортится — его всегда можно будет заменить.

Совет: чередуйте участки из поясов, карманов и обычной ткани — коврик получится фактурным.

4. Чехлы для садовых инструментов

Лопаты, тяпки, ножницы — все это легко поцарапает или испачкает, если хранить без упаковки. Из джинсов можно сделать чехлы: отрежьте штанину, прострочите один край, вставьте шнурок или резинку. Такая «‎гильза» защитит и инструмент, и руки. Особенно удобно, если возите все это в машине.

Бонус: чехлы из джинсы можно стирать в машинке — они не теряют форму.

5. Сумка для урожая или инструментов

Плотная джинса идеально подходит для дачных сумок. Из одной пары мужских джинсов можно сшить удобную поясную сумку — с множеством карманов, чтобы носить ножницы, шпагат, маркер и перчатки. Или сделать прочную авоську для сбора яблок, фасоли, трав.

Поясной вариант: используйте пояс джинсов и прикрепите к нему карманы, оставив широкие петли — должно получиться что-то вроде рабочего фартука, только сзади.

6. Защита для коленей

На коленях джинсы чаще всего и рвутся, но именно эта зона идеально подходит для дачной практики. Возьмите старые колени, сшейте вдвое, внутрь вложите поролон или старое полотенце — получится мягкая защита для работы на грядках.

Альтернатива: пришейте эти «‎коленки» прямо на спортивные штаны или лосины — и у вас будут домашние брюки для работы в саду с усиленной защитой.

7. Укрытие от солнца для рассады

Плотная ткань джинсов отлично защищает от жары. Если рассада на подоконнике или в парнике начала страдать от перегрева, можно сделать мини-шторку из старой джинсы. Отрежьте прямоугольник по размеру окна, вставьте люверсы и натяните на веревке или закрепите на прищепках.

Бонус: джинсовая ткань и «‎дышит», и при этом отлично отсекает прямые солнечные лучи — они станут спасением для томатов и перцев в жаркий день.

8. Кормушки для птиц

Вырежьте карман с запасом ткани по краям, чтобы не распался, и пришейте или приклейте его к деревянной дощечке, куску коры или просто подвесьте за петли к ветке. Карман отлично держит форму и подходит для засыпки зерен или хлебных крошек. Если проделать в нижней части отверстие и вставить деревянную палочку, птицам будет удобно садиться.

Совет: такие кормушки лучше делать с небольшим козырьком сверху (например, из пластиковой крышки), чтобы еда не промокала под дождем.

9. Чехол для табурета

Из штанин старых джинсов легко сделать плотный и съемный чехол на табурет. Вырежьте круг по размеру сидушки, добавьте к краю тканевую окантовку и вставьте внутрь резинку — получится прочный чехол, который легко стирать.

Совет: из карманов можно сделать боковые «органайзеры» — пришить их по бокам чехла и хранить в них, например, семена.

10. Мини-гамак для кошки

Если у вас есть табурет с поперечинами или старая деревянная рама, используйте джинсовую ткань и пояса, чтобы сделать подвесной гамак для кошки. Из плотной части штанины вырежьте прямоугольник, подшейте края, а по углам пришейте полоски из джинсовых поясов — это будут крепления. Привяжите или прикрепите их к ножкам табурета — и готово. Кошки обожают такие уютные «лежанки», особенно в жару.

Совет: внутрь гамака можно положить маленькую подушку, чтобы он был не только прохладным, но и комфортным.

Как подготовить джинсы к переделке?

Постирайте без кондиционера — он мешает ткани сцепляться с другими поверхностями. Разрежьте по швам, чтобы получить ровные куски. Отделите карманы, пояса, шлевки — пригодятся в других проектах. Разгладьте ткань утюгом — так легче работать. Отсортируйте по цвету и плотности — не все годится, например, для ковриков, что-то лучше на наволочку или декор.

Не бойтесь резать, сшивать, подвешивать. Даже если не получится с первого раза, джинса все стерпит.

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