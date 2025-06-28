Что поможет уберечь урожай в дождливую погоду

Затяжные дожди угрожают овощным и плодовым культурам переувлажнением, гниением и грибковыми болезнями. MIR24.TV спросил у садовода Алексея Харитоненко, как сберечь урожай во время и после затяжных дождей.

Вот шаги, которые стоит предпринять огородникам:

Во время ливней мульчируйте грядки с клубникой, огурцами и кабачками соломой или агроволокном, чтобы плоды не касались мокрой почвы и не гнили. Прокопайте дренажные канавки с уклоном, чтобы отводить воду, и делайте высокие грядки (20-30 см) в низинах. Опрыскивайте томаты, огурцы и виноград профилактически марганцовкой (1 ст. л. на 10 л воды) или зеленкой (20 капель на 1 л) против фитофтороза и мучнистой росы. После дождей рыхлите почву на 5-7 см, особенно у томатов и капусты, чтобы корни «дышали, и выдергивайте сорняки, которые буйствуют в сырости. Прореживайте кусты смородины и крыжовника, если листва долго мокрая, чтобы избежать грибков. Против тли и слизней на клубнике ставьте ловушки (линолеум) или посыпайте древесной золой.

Эти меры помогут вашим культурам пережить дожди и дать богатый урожай.