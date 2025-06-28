Как использовать помидорную ботву в саду

Вряд ли сильно погрешим против истины, если возьмёмся утверждать, что каждый второй огородник влюблён в томаты. Культура давно вошла в число самых популярных на наших участках, притягательности ей с каждым годом добавляют селекционеры, предлагая на суд взыскательных овощеводов интересные сорта с помидорами разнообразных форм, размеров, расцветки. Но речь пойдёт не о секретах выращивания томатов и даже не о перспективных видах культуры. Поговорим о прозаическом, о ботве. В огороде ей найдётся широчайшее применение.

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Вредители трепещут

Листья и стебли томатов отличаются богатым химическим составом. В них присутствуют витамины группы В, Р, С, имеются азот, фосфор, калий, натрий. Кроме того, в ботве содержатся органические кислоты, эфирные масла. Всё это представляет собой немалую ценность. Но в бочку мёда подмешали ложку дёгтя. В помидорных кустах имеется соланин – вещество токсичное. Однако в данном случае наличие ядовитых примесей не минус, а плюс, поскольку такой компонент открывает новые возможности для применения ботвы. С них и начнём разговор.

Соланин отличается свойствами фунгицидными и инсектицидными, другими словами, он способен бороться как с болезнями, так и с вредителями. Не со всеми, конечно, но кое-какие патогены ему победить по силам. В зоне поражения – тля, паутинный клещ, гусеницы, крестоцветные блошки, огнёвки, галлицы, морковные мухи, муравьи, плодожорки и ряд других насекомых. Чаще всего, чтобы выиграть сражение у этой вредоносной армии, готовят отвары или настои томатной ботвы.

В дело идут листья, стебли и даже корни. Причём сырьё используют как свежее, так и в сухом виде. Главное – правильно его заготовить. Ботву раскладывают в тени на свежем воздухе и дают время дойти до кондиции. Кстати, в качестве сырья можно использовать пасынки. От них огородники в течение сезона избавляют томатные кусты на регулярной основе. Их можно сразу пустить в дело или высушить впрок.

Биофунгициды помогут сохранить урожай помидоров

Норма расхода сырья для приготовления защитного средства как раз зависит от его вида. Если ботва свежая, берут 3 – 4 килограмма, сухой потребуется меньше – примерно килограмм. Листья, стебли, пасынки измельчают, заливают 10 литрами тёплой воды. Через три часа всё это ставят на плиту, доводят до кипения и проваривают в течение 30 минут. Остужают, сцеживают, разбавляют водой в соотношении 1:4 и проводят обработку грядок, кустарников или деревьев, в зависимости от того, где нарисовалась проблема. Чтобы препарат дольше держался на растениях, можно добавить 40 – 50 граммов жидкого мыла. Поражённые вредителями посадки опрыскивают с промежутком в неделю, пока насекомые не исчезнут.

Отвар из сухой ботвы готовится дольше. Во-первых, его предварительно настаивают на протяжении 5 – 6 часов. Во-вторых, кипятят не менее двух часов, а лучше трёх. Готовое средство разводят водой 1:3. А дальше действуют по приведённой выше схеме. Кстати, препарат подходит и для обработки комнатных растений. Но хоть он и из народной аптечки, применяют его осторожно, не превышая указанную дозировку – наличие токсичного соланина к тому обязывает.

Обработку сада и огорода назначают на вечер или выбирают пасмурный день. Ботва справится с насекомыми, если они только-только атаковали посадки. Опрыскивают тщательно всё растение, не забывая про нижнюю часть листьев, где нередко сидят вредители.

Кстати, томаты отпугивают не только банальных жуков и гусениц, но и грызунов. Ботву измельчают, раскладывают в приствольных кругах молодых плодовых деревьев, под ягодными кустарниками. А если поблизости посадить несколько кустов томатов, защита станет более эффективной. Помидорный дух специфический, многим вредителям он неприятен.

Что касается инфекций, чаще всего ботву призывают на помощь при лечении чёрной пятнистости на розах. Несколько горстей листьев, пасынков измельчают, складывают в литровую банку, заливают до краёв водой, дают сутки настояться. Средство процеживают, переливают в пульверизатор и опрыскивают цветочные кусты. Препарат профилактический. Применять его начинают в самом начале сезона и продолжают обработки с равными интервалами до его завершения.

Блюдо для королевы

Как уже говорили выше, томатная ботва отличается завидной питательной ценностью, дать пропасть такому добру никак нельзя. Из растительного сырья делают удобрения. Листья, пасынки складывают в ёмкость вперемешку с травой. Бочку необходимо заполнить на две трети. В общем объёме зелёного сырья томатная ботва должна занимать не больше четверти, сбрасывать со счетов её токсичную составляющую никак нельзя. Листья, пасынки, стебли берут только со здоровых растений.

Начинку заливают водой до самого верха. Ёмкость накрывают плёнкой, туго завязывают, делают несколько отверстий, чтобы продуктам брожения нашёлся выход. На приготовление удобрения требуется дней 7 – 10 при тёплой погоде. Затем жидкость сцеживают, разбавляют 1:10 чистой водой, льют под корень. Если понизить концентрацию вдвое, состав подойдёт для внекорневой подкормки. Обработка по листьям не только позволит напитать растения, но и предотвратит развитие инфекций, отпугнёт вредителей.

На зелёное удобрение особенно отзывчивы паслёновые – томаты, перцы, баклажаны, нравится оно и огурцам. Пользу подкормка приносит корнеплодам, таким как морковь, редис, свёкла. Поливают питательным составом декоративные культуры, например, петунии, лилии, королеву цветов – розу. В пониженной концентрации настоем ботвы удобряют комнатные растения.

Превратить в пепел

Томатные остатки – практически идеальная мульча. В этом качестве они объединяют две основные функции: защитную и питательную. Пока ботва свежая, пахучая, она отвадит от грядок вредителей, а по мере разложения станет насыщать ценными элементами почву, обеззараживать её. В качестве мульчи желательно использовать пасынки, листья, небольшие ветви, собранные на кустах крепких, пышущих здоровьем.

Для укрытия приствольных кругов под деревьями и кустарниками не обязательно мельчить ботву, можно использовать её целиком. Она не только отпугнёт садовых вредителей, но и не даст им с комфортом устроиться на зимовку под культурами плодовыми и ягодными. При этом, как и любая другая мульча, томатная задерживает влагу в почве, не позволяет распоясаться сорнякам, защищает растения от перегрева корней, а садовода-огородника – от лишней работы: укрытый участок рыхлить не надо.

Избыток зелени с кустов овощеводы обрывают в течение всего сезона, а по его окончании в их распоряжении целый стог ботвы. Чаще всего её просто выносят с участка или сжигают. Второй вариант предпочтительнее, потому что в результате огородник получает ценное удобрение – золу. Метод хорош ещё и тем, что подходит для переработки любой ботвы, даже от больных растений – огонь уничтожает все инфекции. Главное не торопиться, дать подсохнуть кустам, тогда они без проблем и в кратчайшие сроки превратятся в пепел. Золу тут же пускают в дело – вносят в почву при осенней перекопке или заделывают в землю под цветами-многолетниками, плодовыми деревьями, кустарниками, помогая им подготовиться к зиме.

Хоть подкормка и органическая, приготовленная из природных ингредиентов, особо баловать ею культуры не стоит. Всё хорошо в меру – если перестараться, жители грядок и клумб объедятся азотом и начнут жировать, забыв о главной своей функции – формировании плодов, цветов. Удобрение вносят не чаще, чем раз в две недели, в пасмурную погоду или в вечернее время, чтобы избежать ожога листьев. Такое питание идёт не как основное блюдо, а как дополнительное. Весь сезон растениям его вкушать никак нельзя.

Другой вариант использования ботвы в питательных целях куда проще. Зелень здоровых томатов с осени закапывают в почву. Всю зиму она перегнивает, насыщает землю органикой и заодно обеззараживает её. Весной на это место сажают рассаду перцев, баклажанов, а лучше всего помидоров. Доказано огородниками: на грядке, сдобренной собственной ботвой, томаты чувствуют себя особенно хорошо.

Растительные остатки вполне годятся для компостирования. Закладывают в кучу только здоровые кусты, поражённые фитофторозом или другими болячками утилизируют. Ботву измельчают, иначе толстые томатные стебли будут слишком долго разлагаться, для устранения инфекций проливают раствором медного купороса – две столовые ложки на ведро воды, перемежают землёй, опилками. Всё это накрывают старой плёнкой или чёрным спанбондом. Время от времени содержимое кучи перемешивают, чтобы ускорить процесс созревания компоста. Через год ценное органическое удобрение будет готово.

С тонкой томатной нотой

Томатные листья используют не только для питания огородных культур, но и в кулинарии. А не вредят ли блюда, в составе которых присутствует зелёная добавка, здоровью человека? Вопрос, конечно, интересный, требующий обстоятельного ответа.

Как уже говорили, ботва томатов содержит токсичные вещества – томатин и соланин. Оба яда, если употребить их в большом количестве, способны нанести серьёзный удар по организму. Но, чтобы отравиться, нужно съесть около тонны листьев. Вряд ли кому-то это по силам, так что в принципе зелень томатов для человека безвредна. Однако необходимо учитывать такой момент, как индивидуальная переносимость. Как правило, люди, чей организм не воспринимает томатин и соланин, съев спелый помидор, испытывают дискомфорт. Им, конечно, листья противопоказаны. Кстати, те же токсичные вещества содержатся и в зелёных плодах, а значит, с ними тоже следует быть осторожнее.

Что касается листьев, то как самостоятельное блюдо их, конечно, не подают, используют лишь как добавку. Например, при приготовлении соуса песто, когда вместе с базиликом идёт зелень томатов. Кроме этого потребуются кедровые орехи, чеснок. Все ингредиенты измельчают в блендере, добавляют растительное масло, перемешивают. Соус готов, он отлично сочетается со многими блюдами. Правда, хранится недолго – всего пять дней в холодильнике. Так что готовить его про запас смысла нет.

В последнее время особым уважением у хозяек начали пользоваться так называемые настоянные растительные масла. Некую пряность заливают оливковым маслом, дают напитаться ароматом, вкусом и применяют в готовке. Для этой цели подойдут не только базилик, тмин, но и томатные листья.

Желаемого эффекта можно добиться двумя способами. Первый – помидорную зелень в умеренном количестве отправить в бутылку с маслом на несколько недель. За это время продукт приобретёт специфический аромат, а в его вкусе появится тонкая томатная нота. Второй – перелить масло в кастрюлю, туда же положить листья и томить на медленном огне. Как только содержимое ёмкости начнёт пузыриться, её снимают с плиты, остужают. Масло процеживают и выливают в бутылку. Оно отлично подходит для заправки салатов, для приготовления различных блюд, в том числе пиццы.

Чайные гурманы добавляют томатные листья в травяные смеси для заварки. Такой ингредиент кладут по чуть-чуть, чтобы придать лёгкий оттенок букету ароматов, а вкусу напитка – новое, более интересное звучание.

Только лишь кулинарией дело не ограничивается. Помидорную зелень, богатую витамином С, используют для приготовления косметических средств. Такие препараты борются со старением кожи, пигментными пятнами, обладают противовоспалительным, успокаивающим эффектом. В домашних условиях можно сделать настойку на основе глицерина с добавлением листьев томатов, лепестков розы, аптекарской ромашки, розмарина.

Как известно, вредные насекомые досаждают не только в саду и огороде, но и дома. Изгнать их из помещения поможет помидорная ботва, её особенный аромат не выносят комары, дикие пчёлы. Специально для них готовят пахучую гирлянду: листья нанизывают на нитку и подвешивают в дверном проёме. Благодаря такому украшению путь внутрь насекомым будет заказан.