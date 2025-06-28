Зачем класть камень под куст базилика

Садоводы рассказали, зачем класть плоский камень у основания кустика базилика. Это улучшает состояние растения.

© Мир24

Так, камень сохраняет влагу и тепло. Днем он нагревается, а ночью отдает тепло. В результаты температура у корней выравнивается. Такой подход особенно эффективен при нестабильной погоде и прохладных ночах.

Камень также отпугивает вредителей, которые не любят сухие твердые поверхности. Легкая тень и стабильная влажность важны для развития полезных почвенных грибов, улучшающих микрофлору почвы.

Для защиты растения рекомендуют выбрать плоский камень диаметром 5 10 см и разместить его в 5 см от стебля, в прямом контакте с почвой, сообщает Pravda.ru.

Ранее эксперт рассказал, как использовать дождевую воду на даче. Она подходит для полива огорода, мытья садовых дорожек и других садовых работ. Для сбора воды можно использовать как резервуар с фильтрами, так и обычную бочку.