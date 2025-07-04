Сколько весят собаки породы американского бульдога

«Американский бульдог – ласковый и преданный питомец, обладающий высоким интеллектом. Он относится к собакам-брахицефалам, чья главная особенность – укороченный череп. Для поддержания здоровья представителя этой породы важно понимать, сколько весит американский бульдог, и от чего зависит его итоговый размер», — Данил Игнатьевич Сафронов, ветеринарный врач Petstory.

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Избыточный вес, как и недостаточная масса тела, может спровоцировать развитие тяжелых осложнений. Поэтому ответственный владелец должен знать, какие значения считаются нормой для его питомца, как долго длится рост щенка, и что необходимо делать при возникновении отклонений от рекомендуемых показателей.

Сколько весит американский бульдог – вес и высота в холке в разном возрасте

Рекомендуемые значения меняются по мере роста щенка. У мальчиков и девочек они разные, так как для породы характерен выраженный половой диморфизм.

За изменением показателей, начиная с 1 месяца жизни, можно понаблюдать на примере расположенной ниже таблицы.

Возраст питомца Вес в норме (кг) Рост в холке (см)

Девочки Мальчики Девочки Мальчики

1 месяц 4-6 4-6 25 25

2 месяца 6-9 7-10 27-34 27-34

3 месяца 9-15 10-16 30-38 30-38

4 месяца 12-19 14-20 32-40 35-42

5 месяцев 14-22 16-25 34-44 37-46

6 месяцев 16-25 18-29 35-46 40-48

7 месяцев 18-29 20-32 37-48 42-52

8 месяцев 19,5-32 22,5-34 38-49 44-54

9 месяцев 20-34 23-36 40-51 45-56

10 месяцев 23-36 25-41 42-53 47-57

11 месяцев 25-37 29-45 44-55 49-59

12 месяцев 29-42 36-50 45-56 50-61

2 года 33-47 42-54 50-60 53-65

3 года 35-50 45-60 55-65 58-68

Обратите внимание, что небольшие отклонения от рекомендуемых значений вполне допустимы, так как каждый питомец уникален. Поэтому при отсутствии каких-либо признаков недомогания, видимых жировых отложений или, наоборот, выступающих костей за здоровье питомца можно не волноваться.

Вес американского бульдога растет по мере взросления собаки

От чего зависят размеры взрослой собаки?

Самый важный фактор – породный стандарт. В нем указаны базовые характеристики, закрепленные за взрослыми представителями породы. Эти особенности отличают их от метисов и обычных дворняжек, внешность которых – элемент случайности.

Несмотря на определенные требования, породистые собаки все равно не могут быть идентичными копиями друг друга. Незначительную вариативность их размера обеспечивают следующие факторы:

количество физических нагрузок;

состояние здоровья;

качество питания;

гендер;

условия содержания.

Собака, занимающаяся профессиональным кинологическим спортом, может иметь гораздо больше мышц и выглядеть крупнее, чем питомец с малоподвижным образом жизни. При этом животные из такого примера вполне могут быть однопометниками.

На то, сколько весит американский бульдог, влияют различные факторы

Период роста питомца

Вес американского бульдога может увеличиваться до трехлетнего возраста. Высота в холке обычно стабилизируется немного раньше.

Активнее всего щенок растет в первые 4 недели после рождения. На этом этапе изменения видны невооруженным глазом. Затем темп роста немного снижается, но все еще остается очень активным до полового созревания. Этот важный период сопровождается началом течки у сук и проявлением интереса к спариванию с противоположным полом, но привлекать питомца к разведению еще рано.

До 1,5 лет собаку можно кормить рационом для щенков с пометкой Puppy.

Такой корм будет способствовать правильному формированию опорно-двигательного аппарата и набору мышечной массы. После 1,5 лет лучше перейти на рацион с маркировкой Adult, особенно после кастрации, которая уменьшает энергетические потребности организма.

Вес американского бульдога в среднем растет до 3 лет

Возможные причины превышения и недобора массы

Избыточный вес у американского бульдога и любой другой собаки практически всегда связан с неправильным питанием и/или нехваткой активности. Его появлению способствуют:

кормление сверх рекомендуемой суточной порции;

слишком калорийный рацион;

малоподвижный образ жизни.

Обязательно учитывайте съедаемые лакомства в общем рационе. На них должно приходится не более 10 %.

Корректируйте текущее питание, согласно потребностям организма. Взрослую собаку нельзя кормить рационом для щенков, так как она уже выросла и не нуждается в такой высокой калорийности.

Заводчики породы подчеркивают, что с американскими бульдогами следует гулять от 3-4 часов в день. При этом прогулки должны быть дополнены совместными пробежками или каким-либо спортом, например, вейтпуллингом.

Если вы контролируете питание и обеспечиваете нужное количество физических нагрузок, но ваш питомец все равно толстеет – обратитесь к ветеринарному врачу. Иногда вес растет из-за гормональных нарушений, а также вследствие приема некоторых лекарственных препаратов.

Внезапное похудение во взрослом возрасте – большая редкость.

Оно практически всегда обусловлено проблемами со здоровьем и требует лечения. Поэтому при отклонении от нормы в меньшую сторону после 3 лет тоже необходима помощь ветеринарного врача.

К распространенным причинам отставания в росте у щенков относятся:

скудное и/или несбалансированное питание;

болезни (паразитозы, инфекции и иные нарушения).

При отсутствии ежедневной прибавки в период грудного вскармливания важно убедиться в наличии молока у кормящей суки. Его нехватка может возникнуть из-за проблем с лактацией или слишком большого помета, который физически невозможно выкормить. В обоих случаях недоедающих щенков переводят на специальные молочные смеси. В отличие от коровьего и козьего молока, их состав максимально близок к сучьему молоку.

Щенка, как и взрослую собаку, нельзя кормить только кашами или одним мясом. Ему также не рекомендован корм для взрослых животных, так как такой рацион имеет неподходящий баланс нутриентов для активно растущего организма.

Любые болезни лечатся строго под контролем ветеринарного врача. Об их наличии можно узнать по сопутствующим симптомам: потере активности и аппетита, сонливости, подъему температуры тела, кашлю, рвоте, диарее или запору.

Рекомендации по контролю веса

Избегайте основных причин истощения и ожирения. Помните, что залог крепкого здоровья – правильное и сбалансированное питание. При выборе рационов домашнего приготовления составление меню для собаки следует доверить ветдиетологу. Он также подберет для вашего любимца витаминно-минеральные комплексы, которые помогут исключить нехватку важных для организма нутриентов.

Не забывайте следить за тем, сколько весит ваш американский бульдог. В первые 4 недели после рождения взвешивайте щенка на ежедневной основе, а начиная с 1 месяца и до 1-1,5 лет – раз в неделю. Несмотря на длительный рост породы вплоть до 3 лет, последующая прибавка в весе будет незначительной. Ее можно контролировать за счет ежемесячных взвешиваний.