Как выбрать фитолампу для рассады

Полезные советы дала главный агроном областного общества садоводов Татьяна Орлова.

Так, в первую очередь специалист порекомендовала для сеянцев выбирать приборы теплого свечения, а не холодного. Досвечивать рассаду нужно не менее, чем 12 часов в сутки. Лампу можно включать в 7 утра, а выключать в 10 или 11 часов вечера.

Однако не следует полностью исключать дневной свет, используя только фитоприборы, так как не будет нужной яркости, сообщает «Крестьянская жизнь.ру».

Выяснилось, что лампа не заменяет дневной свет, а только лишь дополняет его. Включать свет лампы можно в комнате, когда за окном темнеет. Это называется досвечиванием.