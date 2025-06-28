Терапевт объяснил, чем можно заболеть при работе с бытовой химией

Американские исследователи выяснили, что многие бытовые чистящие средства содержат вещества, которые при вдыхании вызывают отравление мозга. Это может привести к развитию рассеянного склероза в пожилом возрасте. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Андрея Кондрахина, чем еще можно заболеть, если работать с бытовой химией без защиты.

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По его словам, бытовая химия обладает раздражающим действием для кожи. Чаще всего у людей, которые много работают с такими средствами, развивается контактный дерматит.

«Это заболевание связано с воспалительной и аллергической реакцией кожи. Оно возникает в результате попадания на открытые участки тела химических элементов. Но важно понимать, что это не происходит за один раз. Контактный дерматит возникает при регулярном применении бытовой химии, которая соприкасается с кожным покровом, например, на руках», — рассказал Кондрахин.

Специалист отметил, что любая бытовая химия проходит проверку на безопасность. Однако если превышать норму использования и не применять меры защиты, то могут развиться различные заболевания легких.

«У человека могут развиться хронический бронхит, бронхиальная астма или другие повреждения легких, вплоть до ожога. Если пренебрегать рекомендациями на этикетке средства, то могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем», — предупредил терапевт.

Он подчеркнул, что при работе с бытовой химией важно соблюдать меры безопасности и не пренебрегать инструкцией, чтобы не получить тяжелое отравление.

«Важно надевать маску или респиратор, перчатки, работать в хорошо проветриваемом помещении и не превышать допустимую норму средства, согласно инструкции. Также необходимо защищать глаза очками, чтобы средство не попало на слизистую оболочку и не повредило ее», — объяснил собеседник «ВМ».

Терапевт напомнил, что бытовую химию нельзя пить или пробовать на вкус. Она может сильно обжечь желудок или пищевод и привести к летальному исходу.

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