В Госдуме рассказали, как спасти урожай от наступающих холодов

Перед наступлением холодов летом грядки с урожаем нужно накрыть плотной тканью или мешковиной, чтобы защитить от заморозков. Таким советом с «Газетой.Ru» поделился депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

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«Такие погодные условия действительно редки для начала лета и могут нанести серьезный ущерб теплолюбивым культурам. Однако при своевременных мерах защиты урожай можно сохранить. Главное — действовать быстро и грамотно. В первую очередь, необходимо укрыть растения нетканым материалом, например, спанбондом или агротекстилем. Даже обычная мешковина или плотная ткань может помочь, главное — обеспечить защиту от заморозков. Особенно это важно для томатов, перцев, огурцов и других теплолюбивых культур», — сказал он.

Чаплин отметил, что перед наступлением холодов нужно провести вечерний полив грядок, а также «укрыть» корни растений опилками или соломой.

«Влажная почва лучше удерживает тепло, что снижает риск промерзания корневой системы. Но важно не переусердствовать — избыток воды может навредить. Для кустарников и молодых деревьев можно использовать мульчирование прикорневой зоны торфом, опилками или соломой — это создаст дополнительную теплоизоляцию. Если есть возможность, небольшие саженцы можно укутать полностью. Конечно, такие погодные аномалии — серьезное испытание для дачников, но при правильном подходе потери можно минимизировать. Главное — не паниковать и оперативно принять меры», — добавил он.

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