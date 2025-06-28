Как защитить растения в открытом грунте во время холодов

В столичный регион пришли летние холода, а это значит, что растения в открытом грунте в опасности. Что предпринять? Об этом «Вечерняя Москва» спросила биохимика и дачницу с солидным стажем Екатерину Попову.

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Вообще-то, надо было начинать действовать, как только синоптики объявили нам о начале периода затяжных дождей. Но мы же всегда надеемся на авось: ну, пройдет сегодня дождик, ну, завтра покапает, а там, глядишь, и солнышко пригреет, авось, обойдется. Да и прогнозы синоптиков, как известно, не всегда отличаются точностью. Но в данном случае они нас не обманули: солнышко не светит и не греет, дожди льют, и конца и края им не видно...

И если для культур, которые растут в теплице, это тоже не очень хорошо, но, что называется, еще полбеды, то томаты, перцы, баклажаны и огурцы в открытом грунте надо срочно спасать от возможных последствий погодных катаклизмов. А самым страшным из них может стать фитофтороз — опаснейшее заболевание помидоров. Обычно он приходит «в гости» во второй половине лета, но при таких погодных условиях, которые мы имеем сегодня, может пойти в атаку гораздо раньше.

Чтобы этого не произошло, придется бороться с переувлажнением почвы. Расскажу о своем опыте. Может, кто-то вспомнит, каким аномально холодным и дождливым был июль 2017-го? Я тогда поставила на грядки с томатами, огурцами и баклажанами, которые растут в открытом грунте, дуги так, чтобы укрывной материал (у меня это лутрасил плотностью 60 грамм на квадратный метр, но прекрасно подойдет плотность 30 и 42 г/м2) не касался верхушек растений. У огурцов, баклажанов и перцев один торец грядки оставляю открытым для проветривания. А вот на грядке с помидорами оставила открытыми оба торца: дождь на растения не попадает, но циркуляция воздуха под укрытием происходит, и томаты отлично проветриваются — а это необходимое условие при их выращивании.

С этой же целью удалила на растениях отросшие пасынки и листья под завязавшейся нижней кистью: пожелтевшие и пятнистые — полностью, здоровые и зеленые обрезала примерно наполовину. Особенно это важно сделать, если посадки у вас загущены. Ну, про необходимость очистить грядки от сорняков напоминать, наверное, излишне... Я еще и отодвигаю от ствола мульчу (у меня это толстый слой скошенной травы), чтобы, мокрая и преющая, она с ним не соприкасалась.

Если вы почву не мульчируете и на ней после дождей образовалась корка, очень аккуратно, чтобы не повредить корни растений, проведите рыхление, корням надо «дышать». Затем можете присыпать грядку слоем компоста (разумеется, сухого), чтобы он забрал излишки влаги.

С дождями из почвы вымываются многие полезные вещества и микроэлементы, но проводить корневые подкормки по и без того переувлажненной почве не следует, если не хотите усугубить ситуацию. Надо подождать до лучших времен, когда вернется нормальная погода и земля подсохнет. А как только это случится, сразу полейте растения каким-либо биологическим средством для повышения их иммунитета и улучшения состояния почвы.

Один из самых доступных и экологичных препаратов, к тому же давно испытанных дачниками, — «Фитоспорин-М». Он содержит живую бактериальную культуру — сенную палочку, а это профилактика от многих заболеваний. В состав препарата входят и гуминовые кислоты, которые помогают растениям «прийти в чувство» после перенесенного стресса.

И вот еще что. Когда распогодится, не убирайте с грядок дуги, и пусть укрывной материал всегда находится у вас под рукой: никто не знает, какие еще сюрпризы преподнесет нам наше лето...

Нашествие испанских слизней и улиток

Теплая зима и дождливый июнь сделали свое дело: в Подмосковье — нашествие испанских слизней и улиток. Армия брюхоногих моллюсков отличается отменным аппетитом и, выползая на ночную охоту, подчистую съедает все, что встречает на пути. Особенно лихо приходится тем, у кого дачи расположены рядом с водоемом или заброшенными участками, которые годами не приводятся в порядок. Непрошеные гости рано или поздно переползают из своих джунглей на соседние участки.

В борьбе с таким врагом, как «испанцы» и улитки, все средства хороши. В большинстве химических препаратов действующим веществом является метальдегид. Угостившись им, моллюски погибают от обезвоживания. Но если в семье есть маленькие дети или вы хозяин собаки, сделайте все, чтобы несмышленыши не попробовали химию на зуб!

Самым простым способом считается ручной сбор. Выходите на охоту с емкостью с соленой водой или уксусом. Только не собирайте слизней голыми руками, «испанцы» ядовиты! Кто-то использует измельченную яичную скорлупу и золу: не нравится моллюскам такое «покрытие». Но если скорлупа сработает в любую погоду, то зола будет эффективна, пока ее не размыло дождем. Способны отпугнуть моллюсков и такие растения, как мята, лаванда и чеснок. Посадив их ближе к растениям, от которых хотите отогнать брюхоногих диверсантов, вы таким образом создадите пахучий заградотряд для борьбы с ними.

Препараты от моллюсков на основе метальдегида

«Гроза-3». Гранулированный препарат контактно кишечного действия.

«Аксела». Гранулы содержат также вещества, привлекающие улиток и слизней. Начинает действовать через несколько минут после попадания в организм моллюска, через несколько часов он гибнет.

«Слизнеед Нео». Яд попадает в организм слизней через кожу и вместе с пищей, гранулы вызывают обезвоживание и гибель брюхоногих.

«Хищник». Обеспечивает защиту от улиток и слизней в течение месяца.

«Слизнякофф». Водостойкие гранулы рассыпают в междурядьях грядок и по поверхности почвы.

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский рассказал «Вечерней Москве», чем опасны гигантские испанские слизни для человека и какие меры предосторожности нужно принять при встрече с ними.