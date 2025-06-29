Если возникают проблемы с рассадой капусты, возможно, причина кроется в неподходящей почве.

© Волгоградская правда

Как сообщает «Крестьянская жизнь.ру», ранняя капуста не переносит грунт, который подходит для таких культур, как перец, баклажан, томат и огурец. Обычно такой грунт содержит много торфа, что не годится для капусты.

Для успешного выращивания капусты необходимо заранее подготовить специальную почву. Если есть возможность выехать на дачу, рекомендуется собрать землю и смешать ее с чистым, промытым и прокаленным песком. Важно, чтобы песок не имел красного или желтого оттенка, так как такие цвета могут указывать на наличие закисей железа и солей. Лучше всего использовать белый речной песок, который можно приобрести в садовых магазинах.

Капуста предпочитает питательный, тяжелый и плотный грунт. В Волгоградской области наилучшие условия для ее роста – в пойме за Волгой. Если есть возможность собрать землю из этого района, это будет отличным решением.