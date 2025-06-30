Кинолог рассказал, какие опасности поджидают собак летом

Многие владельцы собак ждут лето, когда можно больше гулять, выезжать за город или путешествовать с питомцем. Однако в это время важно быть осторожными, так как летняя погода может быть опасной для собак, сообщает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в разговоре с "РИА Новости".

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Хотя нет точной статистики, в 2010 году в Москве из-за аномальной жары смертность домашних животных увеличилась на 20-30 %.

Летом повышается риск обострения болезней. Главная опасность - зной. Собакам тяжело при температуре выше 27 градусов, поэтому лучше гулять рано утром или поздно вечером.

Важно также обеспечить питомцу доступ к воде, избегать прямого солнца и орошать лапы, нос и уши, но не обливать водой. Перед началом сезона желательно проконсультироваться с ветеринаром, отмечает кинолог.

Важно не оставлять собаку в машине, так как она может нагреваться.

Клещи и другие паразиты также представляют опасность.

- До летнего сезона собака обязательно должна пройти ежегодный курс вакцинации и обработку от паразитов. Но даже это не гарантирует полную безопасность. Например, питомца может ужалить пчела или оса, при возникновении аллергической реакции возможен фатальный исход, - подчеркнул эксперт.

А недавно в Самаре прошли соревнования для собак и их хозяев.