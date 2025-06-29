Названы способы избавиться от сорняков на дачах

Кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Мармулев поделился с изданием «АиФ-Новосибирск» своими рекомендациями по борьбе с сорняками в огороде. По его словам, единственным действительно эффективным методом является механическая обработка.

© Bfm.ru

Агроном подчеркнул, что для избавления от нежелательной растительности необходимо использовать тяпку и собственные усилия. Химические средства, такие как гербициды, можно применять только в тех участках, где не планируется высадка культур.

«Не стоит прибегать к химикатам – это настоящие яды. Лучше полагаться на тяпку и свои руки», – отметил Мармулев.

К механическим методам борьбы с сорняками относятся прополка, перекапывание и мульчирование. Регулярное ручное удаление сорняков считается одним из наиболее эффективных способов контроля за их распространением.