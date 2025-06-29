Как получить богатый урожай чеснока

Когда и как сажать чеснок, пояснила главный агроном областного союза садоводов Татьяна Орлова.

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Так, при подготовке грядки лучше внести под перекопку хорошо разложившийся и зрелый навоз. На тяжелых почвах и легких песчаных можно уложить по 5–6 кг на кв. м, на суглинках – 3–4 кг. Сажать чеснок лучше в первой декаде октября, на укоренение потребуется около 30 дней.

Глубина посадки должна составлять 5–6 см земли над зубчиками. Также следите за тем, чтобы ширина междурядий не превышала 25–30 см, а расстояние между посадками – 10–12 см, передает «Крестьянская жизнь.ру».

Поливать чеснок лучше не чаще раза в неделю, так как эта культура считается засухоустойчивой. Обязательно подкармливайте растения, подкормка может быть как органической, так и минеральной или комбинированной. Для формирования крупной луковицы можно подкормить либо раствором коровяка, либо им же с добавлением комплексного минерального удобрения.