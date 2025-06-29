Как правильно выращивать малину

Главный агроном Волгоградского областного союза садоводов Татьяна Орлова пояснила, как правильно ухаживать за разными сортами малины.

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Так, начинать работы в малиннике нужно весной. Удалите засохшие ветки, укоротите зеленые, чтобы они заложили боковые побеги. Работы нужно проводить, когда на побегах появятся шильца, острые, свернутые в трубочку листья. Верхушки обрезаются до уровня первого крепкого шильца.

Также весной можно выполнить нормировку (прореживание) кустов, если вы не занимались этим в конце лета. Вырежьте слабые, тонкие и сухие побеги. Позже станет понятно, какие из них не пережили зиму, сообщает «Крестьянская жизнь.ру».

Кустарники поливайте часто, так как у малины поверхностная корневая система, растение плохо переносит пересушивание грунта. В то же время не допускайте застоя воды в малиннике.