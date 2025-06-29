Спасаем мебель от когтей: как отучить кошку драть диван

Кошки царапают мебель не из вредности, а по естественным причинам. Разберем, как перенаправить это поведение и сохранить диван в целости. Автор канала «ikoshkiru — Мир кошек» предупреждает, что для решения проблемы нужно набраться терпения и проявить понимание. Главное помнить, что кошка не делает ничего назло, ее поведение продиктовано естественными потребностями. Кошки дерут мебель по нескольким причинам: физиологическим и психологическим. В первом случае им нужно обновлять когти, разминать мышцы после сна и пометить территорию (на лапах есть феромонные железы). К психологическим факторам относится стресс (переезд, новые люди, другие животные), скука или недостаток активности. Или же питомец просто хочет привлечь ваше внимание.

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Есть несколько способов отучить кошку драть мебель. И первый из них — правильно подобранная когтеточка. Сделана она должна быть из сизаля, джута или плотного картона (кошки любят текстуру). Поставьте когтеточку рядом с диваном, затем постепенно отодвигайте. Чтобы быстрее приучить к ней кошку, можно натереть когтеточку кошачьей мятой. Сделайте диван непривлекательным: кошки ненавидят липкие поверхности, поэтому на помощь придет двусторонний скотч, неплохо действуют также фольга, пластиковые коврики и спреи с цитрусовым запахом.

Не забывайте регулярно подстригать когти своей любимицы. Но будьте аккуратны: стричь нужно только прозрачную часть когтя. Уделяйте кошке больше внимания: играйте 10–15 минут в день (удочки, мячики), купите интерактивные игрушки, если питомец часто остается один.

Если же кошка продолжает портить мебель, несмотря на все методы, стала агрессивной или слишком тревожной, пора обратиться к специалисту. Зоопсихолог поможет скорректировать поведение. Ранее мы рассказывали, как можно улучшить жизнь пожилой кошки.