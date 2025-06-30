Эксперт назвал полезный сорняк для огородов и теплиц

Впервые о пользе осота на огороде Валерий Денисенко задумался, когда проживал в Ордынском районе. Его огород располагался на землях, ранее предназначавшихся для сельскохозяйственной деятельности. Тогда же Валерий заметил на участке этот сорняк.

«После дождей осот на моей территории принялся расти с новой силой и уже зацвел, и даже семена «разбросал». Год был дождливый, сырой. Я, конечно, переживал, уже осень, а у меня в огороде не найти культурных растений. Но каково же было наше удивление, когда у людей наросший картофель превратился в гнилую кашу, а у меня вышел отменный урожай», – поделился агроном-любитель с интернет-изданием «Сельская правда».

С тех пор осот стал его помощником в борьбе с фитофторой. Валерий Дмитриевич оставляет небольшие островки осота на территории с картофелем и помидорами. По необходимости верхушку он обрезает, не допуская цветения, лишние растения выкапывает.

«Обычно я стараюсь оставлять кусты повсеместно, немного, а просто чередуя с культурным растением, но если осот не вылез в нужном месте, то я срезаю побеги и использую в качестве мульчи, укладывая под выросший картофель», – делится эксперт.

Валерий Денисенко утверждает, что его метод работает и в теплицах: «Люди пробуют всевозможные методы: травят химией, заливают известковыми растворами, меняют почву – не помогает, а вот мой товарищ за сезон себя уже проявит». Однако стоит ли прислушиваться к мнению Валерия Дмитриевича – это личный выбор каждого.

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