Как грамотно обставить комнату, не разбираясь в дизайне

Красиво обставить комнату — значит сделать проживание комфортнее и приятнее. Если в доме уютная обстановка, мы чувствуем себя лучше, а еще поднимается настроение и продуктивность. Если стол завален, а свет резкий, голова устает быстрее. А когда пространство организовано и есть лампа с мягким светом, это уже другое состояние. Евгений Ростовский, руководитель студии дизайна и архитектуры STUDIO ROSTOVSKII рассказал «Газете.Ru», как грамотно обставить комнату, если не разбираешься в дизайне.

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Для того, чтобы создать интерьер, можно использовать ассоциации.

«Представьте образ места, с которым будет перекликаться обстановка в комнате. Например, «дом у моря» или «парижская квартира». Проще всего составить коллаж из интерьеров, которые нравятся. Для этого можно поискать референсы в Pinterest или на сайте студии дизайна. Это поможет понять канву — какие материалы, мебель и декор выбирать. Например, что-то светлое или яркое, минимализм или смелые решения, приглушенный свет, романтический интерьер, или наоборот, много воздуха и чистых линий», — посоветовал он.

Когда идея появилась, ищите якорный предмет. Это может быть картина, ковер, кресло, постельное белье или даже настольная лампа. Важно, чтобы он вам действительно нравился. Все остальное выстраивается вокруг него: повторяйте цвет, поддерживайте форму, играйте на контрасте. Интерьер, собранный вокруг одного предмета, всегда выглядит цельно.

«Скажем, за якорь вы выбрали винтажный ковер с красно-песочным узором. Тогда стены покрасьте в сливочный цвет, а мебель и текстиль подберите в тон ковра. Завершить пространство можно с помощью акцентов из темного дерева и металла. Например, это может быть подсвечник или рамки картин», — подчеркнул эксперт.

Думайте не только о мебели, но и о пустоте. Оставьте немного свободного пространства — оно дает дыхание. Не обязательно ставить что-то в каждый угол. Пусть будет место, куда просто падает свет.

«Если в голове сразу нет цельной картинки, можно вдохновляться готовыми вариантами. Например, воспользуйтесь витринами на маркетплейсах. Обычно на витрине уже есть законченные интерьерные сеты: текстиль, мебель, аксессуары, как страницы из интерьерного журнала. Это визуальные подсказки, как сочетаются фактуры и цвета, как предметы могут поддерживать друг друга. Понравился вариант — переходите в магазин и добавляйте нужное в корзину. Это удобно, если хочется красивый результат, но нет времени или опыта», — рассказал он.

Другой способ обставить комнату — представить, чем вы будете в ней заниматься. Этот способ помогает разбить пространство на функциональные зоны: где вы будете пить утренний кофе, где почитаете, где сложите мелочи, которые всегда теряются. Хороший интерьер не только красив, но и отвечает на реальные потребности. Так можно, например, обустроить гостиную, где нужно выделить несколько зон — для работы, посиделок с друзьями или отдыха.

«И не забывайте о слоях. Интерьер — как одежда: один диван не создает целый образ. Добавьте плед, подушку, лампу, книгу на столике, корзину у стены. И пространство уже наполнено жизнью. Не обязательно делать это сразу. Начните с малого и смотрите, как комната отзывается», — посоветовал он.

И, наконец, пусть в комнате будет что-то, что не обязано быть логичным. Деталь, которая просто радует: цветная лампа, интересная ваза, винтажное зеркало. Именно такие вещи делают интерьер живым и «вашим».