Садовод напомнила, что обязательно нужно сделать в огороде в июле

В июле садовый сезон продолжает набирать обороты, и это время, когда многие овощные и плодовые культуры достигают пика своей зрелости. Садовод Надежда Кашнова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнула важность правильного ухода за растениями в этот период. Эксперт акцентирует внимание на необходимости регулярного полива, особенно в условиях жаркой погоды. Это помогает предотвратить обезвоживание растений и снизить их стресс. Также в июле важно проводить прополку и рыхление почвы. Эти процедуры не только помогают избавиться от сорняков, но и обеспечивают корням растений доступ к кислороду, что способствует их здоровому росту.

Плодоносящие растения требуют особого внимания, так как именно в июле созревает большинство ягод и овощей. Садоводам следует своевременно собирать урожай, чтобы растения могли направить свои силы на дальнейшее развитие. Для поддержания здоровья культур важно проводить регулярную подкормку, используя удобрения, богатые необходимыми питательными веществами.

Особое внимание следует уделить профилактике вредителей и болезней. Регулярный осмотр растений позволяет вовремя заметить проблемы и принять меры для их устранения. В июле также рекомендуется проводить мульчирование почвы, что помогает сохранить влагу, подавляет рост сорняков и улучшает структуру грунта.

Теплицы требуют особого ухода. Томаты нуждаются в проветривании, особенно в жаркие дни, чтобы избежать перегрева. Огурцы, напротив, не любят сквозняков, поэтому проветривание должно быть умеренным. Важно следить за уровнем влажности в теплице, чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний.

При подготовке почвы к посадке в июле рекомендуется использовать органические удобрения. Они не только улучшают структуру грунта, но и способствуют его плодородию, что положительно сказывается на росте и развитии растений.