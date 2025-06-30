Ремонтник перечислил опасные или бесполезные режимы стирки

Эксперт YouTube-канала Techno Master рассказал, за какие режимы в стиральной машине нет смысла переплачивать.

© Ferra.ru

«Хлопок». Чаще всего именно в этом режиме машинку можно загружать полностью. Обычно вещи стираются на высоких температурах, а воды набирается мало. Но перед стиркой обязательно проверьте этикетки одежды и посмотрите, при какой температуре их можно стирать.

«Спортивная одежда». Это примерно то же самое, что и режим синтетики. Обычно стирка происходит при 30-40 градусах, но лучше всего проверьте также этикетку.

«Деликатная стирка». В этом режиме можно стирать пуховики и пуховые изделия, если отдельного режима для них нет. Воды набирается в этом случае много, температура невысокая.

«Шерсть». Это режим самой бережной стирки.

«Интенсивная стирка». Стирка предназначена для особо грязного белья. В целом это ускоренный режим хлопка.

«Быстрая стирка». Стирать в таком режиме можно 1-1,5 кг белья максимум.

© Techno Master

«Одежда малыша» или «Забота о здоровье». Это тоже режим хлопка, но с большим количеством воды или более бережной стиркой.

«Пуховое одеяло» или «Пух и перо». Предназначен такой режим специально для стирки изделий, которые наполнены натуральным пухом или пером.

«Повседневная стирка». Похожа на программу интенсивной стирки. Машинка набирает мало воды, происходит механическое воздействие на бельё.

«Синтетика». Здесь набирается воды больше, чем в режиме хлопка, но загрузка белья должна быть в два раза меньше, чем в программе для хлопка. Если перегружать машинку в этом режиме, будет происходить износ тканей, могут образоваться дырки.

«Стирка паром». Это маркетинг, поэтому смысла переплачивать за неё нет.