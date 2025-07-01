Как спасти на огороде «капризные» огурцы?

Высадить огурцы на грядках для будущего урожая мало. Они настолько избирательны в выборе соседей, что рядом с некоторыми культурами могут отказаться расти или откровенно захандрят. Об этом пишет «Правда.ру».

Огурцам нужны простор, хорошая почва и чистый микроклимат без всяких бактерий. Им вредны борьба за питание с другими обитателями огорода и влажность, позволяющая размножаться грибкам и разным вредителям.

Не должно быть рядом лука, чеснока, порея и шалот — они выделяют в грунт соединения из серы, тормозящие рост огурцов и способные вызвать заболевание фузариозом. Вредны капризному овощу также помидоры, баклажаны, картофель и перцы. Они забирают из почвы буквально все полезное, оставляя огурцы буквально без маковой росинки. Кроме того, пасленовые подвержены тем же заболеваниям, включая мучнистую росу, антракноз и прочее, поэтому культуры друг друга заражают.

Не столь приятно и соседство фасоли, бобов и гороха. Они обогащают почву азотом, из-за чего огурцы все ресурсы вкладывают в набор зеленой массы, но никак не в плоды. Также на бобовые ползет тля и другая зараза, поедая заодно и все, что рядом. А вот крестоцветные блошки атакуют огурцы с капусты, редиса и репы, поэтому их тоже не стоит сажать поблизости.

Но есть у огурцов и союзники. Укроп будет отпугивать насекомых, настурция - забирать на себя тлю, салат и шпинат создадут живительную тень у корней и задержат влагу, а бархатцы вместе с календулой защитят от грибков. Почву для огурцов лучше подготовить с применением зеленых удобрений из клевера и вики. Также не надо забывать о правильном поливе и грамотно распределять влагу на земельном участке.