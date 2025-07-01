Агроном рассказала, как сохранить урожай в дождливое лето

Июнь во многих регионах России выдался дождливым и прохладным. Не внушают оптимизма и прогнозы синоптиков на второй месяц лета — тепло вернется на большую территорию страны лишь в середине июля, а некоторые регионы продолжат заливать дожди. Особенно тревожит такая ситуация дачников, ведь избыток влаги и низкая температура воздуха становятся причиной гибели урожая.

Растениевод Октябрина Ганичкина рассказала, к чему следует готовиться садоводам и как спасти урожай в этих неблагоприятных условиях.

«Из-за низких температур рост плодовых культур остановился. Плоды просто не созревают, они замерли. Причем не спасают даже теплицы — помимо определенной температуры, плодовым растениям нужно солнце, а его нет. Особенно помидорам. Думаю, красных мы в этом году не дождемся, — заявила агроэксперт в беседе с aif.ru.

Аналогичная ситуация с другими пасленовыми (баклажанами, перцами) и тыквенными (кабачки и фасоль). Эти культуры требовательны к количеству солнечного света, причем даже непродолжительные периоды интенсивного освещения могли бы исправить положение.

«Все сложно. Даже если какие-то плоды и смогут вызреть, то они будут безвкусные, водянистые, неароматные. На это будет шанс, если в конце июля — начале августа вернется жара. Но нельзя опускать руки. Надо ухаживать, — отметила Октябрина Ганичкина.

Эксперт посоветовала использовать для полива подогретую примерно до 40 градусов воду и примерно раз в неделю вносить органические подкормки (например, гумат калия). Теплицы не стоит оставлять открытыми — их нужно ненадолго приоткрывать только в самое теплое время суток, считает Ганичкина.

Кроме того, агроном посоветовала вести постоянную борьбу с сорняками: из-за обилия сорных растений посадки недополучают света и могут сгнить.

Несмотря на то, что для большинства огородных культур избыток влаги губителен, есть и растения, которым такие условия идут на пользу. По словам Октябрины Ганичкиной, для крестоцветных (предже всего для капусты) и всех видов зелени — шпината, петрушки, кинзы, щавеля, салатов — такая погода просто идеальна.

Ранее стало известно, как разговоры и музыка влияют на рост и развитие растений. Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова считает, что общение с растениями благотворно сказывается на их состоянии. Растения чутко реагируют на свет, звук и даже на прикосновения, отметила специалист. Вибрации, которые создает человеческий голос, также положительно воздействуют на растения. Кроме того, Ольга Воронова посоветовала дачникам провести эксперимент и включить музыку в теплице.