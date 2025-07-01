Опасен ли кондиционер для домашних животных

Холодный воздух из кондиционера, направленный на домашнее животное, может вызвать простуду, цистит или артрит, также он снижает влажность в помещении, что приводит к сухости глаз у собак и кошек. Об этом «Ленте.ру» рассказал доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета Росбиотех Андрей Руденко.

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«Холодный воздух, направленный прямо на животное, может вызвать простуду, цистит или артрит. Оптимальная температура — не ниже плюс 22 градуса. Кондиционер снижает влажность, что приводит к сухости глаз у собак и кошек, а у рептилий — к проблемам с линькой», — сказал Руденко.

При этом избыточная влажность провоцирует рост грибков и блох, а кондиционер с функцией осушения уменьшает риск кожных заболеваний у животных, уточнил ветеринар.

«Питомцы, особенно мелкие (хомяки, попугаи), могут простудиться из-за прямого потока воздуха. Рекомендуется использовать плавное охлаждение (от 22 до 26 градусов тепла) и избегать резких перепадов. Направляйте поток воздуха вверх или в сторону от мест отдыха животного», — посоветовал специалист.

Вялость, кашель или частое чихание могут сигнализировать о дискомфорте вашего питомца, пояснил Руденко.

Кондиционер безопасен для животных при грамотной настройке. Главное -- соблюдать умеренность и учитывать индивидуальные потребности вашего питомца, — Андрей Руденко, профессор Университета РОСБИОТЕХ

Ранее «Национальная ветеринарная палата» (НВП) направила письмо в в Россельхознадзор и Минсельхоз, в котором сообщалось о том, что в 2025 году ветклиники в России получили втрое меньше вакцин для кошек и собак. Из-за резкого падения объемов поставок врачи опасаются, что это приведет к росту случаев заражения домашних животных, а затем и людей.

В Россельхознадзоре пообещали провести совещание с привлечением всех производителей вакцин для собак и кошек, чтобы разобраться в ситуации. В Минсельхозе, в свою очередь, назвали ситуацию с обеспечением внутреннего рынка ветпрепаратами стабильной и подчеркнули, что у наиболее востребованных зарубежных препаратов есть отечественные аналоги.