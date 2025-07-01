Химик высказался об опасности средств для очистки бассейнов

При выборе химических средств для ухода за бассейном нужно обращать внимание на их состав, а также проверять действие на небольшом объеме воды. Об этом «Ленте.ру» рассказал доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

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«Эффективное и безопасное средство для ухода за бассейном должно содержать определенные компоненты. В составе дезинфицирующих препаратов ищите натрия гипохлорит (не более 5-15% концентрации) или трихлоризоциануровую кислоту — эти вещества одобрены СанПиН 2.1.2.1188-03 и гарантированно уничтожают бактерии, вирусы и водоросли», — сказал Дорохов.

Также он предложил обращать внимание на альгицидные добавки, такие как медный купорос (сульфат меди) или хлорид бензалкония, так как они помогают предотвратить цветение воды. Перед первым применением любого средства рекомендуется провести тест на небольшом объеме воды, чтобы понять оптимальную дозировку и избежать нежелательные реакции, рекомендовал химик.

Обязательным компонентом профессиональных средств являются pH-корректоры: бисульфат и карбонат натрия позволяют поддерживать оптимальный кислотно-щелочной баланс воды в диапазоне 7,2-7,6. Это не только повышает комфорт при купании, но и усиливает действие дезинфицирующих компонентов, — Андрей Дорохов, доцент кафедры РТУ МИРЭА

Он также рекомендовал отдавать предпочтение оригинальной продукции известных брендов, которая имеет соответствующие маркировки, включая голограммы, серийные номера и QR-коды для проверки подлинности. Все препараты должны иметь инструкцию на русском языке с указанием точных дозировок и мер предосторожности. С особой осторожностью нужно выбирать средства для детских бассейнов, подчеркнул Дорохов.

Ранее о резком росте цен авиабилетов на юг России предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По ее данным, к началу лета они выросли до 85 процентов. В среднем стоимость перелетов в южные аэропорты — Сочи и Минеральных Вод — увеличилась на 30,5 процента в июне по сравнению с маем.