Россиянка вырастила огурец размером с ребенка

Жительница Новосибирска Ольга Гербер похвасталась огромным огурцом, который ей удалось вырастить. Об этом сообщает Сиб.фм.

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«Вот такой огромный огурчик вырос у нас в поселке Садовый. Размер — 42 сантиметра. Посмотрите на фото, он размером почти как мой 2,5-летний сын», — поделилась россиянка.

По ее словам, в ее огороде уже вырастали гигантские овощи — в прошлом году тоже удалось вырастить огромные огурцы.

Ранее сообщалось, что Ринат и Галия Валинуровы, жители башкирского села Малояз, вырастили гигантский огурец. В их теплице появился овощ длиной 67 сантиметров.