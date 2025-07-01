Вторая жизнь старых простыней: десять идей для дома и дачи

Катерина Саломе

Не спешите выбрасывать старые простыни. Даже потертую или выцветшую ткань можно использовать с пользой. «‎Рамблер» предложит десять идей, как дать простыням вторую жизнь.

Вторая жизнь старых простыней: десять идей для дома и дачи
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1. Многоразовые мешочки для хранения

Что понадобится:

  • Старые простыни
  • Ножницы
  • Нитки и игла или швейная машинка
  • Тесьма или шнурок для завязок

Как сделать:

  1. Нарежьте ткань на прямоугольники нужного размера.
  2. Сложите пополам лицевой стороной внутрь.
  3. Прострочите боковые и нижние швы.
  4. Подогните верхний край, оставив место для шнурка.
  5. Вставьте шнурок или тесьму.
  6. Используйте для хранения овощей, орехов, трав или мелочей.

2. Моющие тряпки для дома

Что понадобится:

  • Старые простыни
  • Ножницы

Как сделать:

  1. Разрежьте простыню на квадраты или прямоугольники удобного размера.
  2. Обметайте края, если ткань сильно сыпется.
  3. Используйте для мытья полов, пыли, окон.
  4. Такие тряпки можно стирать и использовать многократно.

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3. Наволочки или пододеяльники для дачи

Что понадобится:

  • Простыни без дыр и больших потертостей
  • Ножницы
  • Нитки и игла или машинка
  • Пуговицы или молния (по желанию)

Как сделать:

  1. Измерьте нужный размер подушки или одеяла.
  2. Вырежьте два одинаковых куска ткани.
  3. Сложите лицевыми сторонами внутрь.
  4. Прострочите по трем сторонам.
  5. На четвертой стороне пришейте молнию или сделайте завязки.
  6. Выверните и пользуйтесь.

4. Чехлы для садовой мебели

Что понадобится:

  • Прочные старые простыни
  • Ножницы
  • Нитки, игла или машинка
  • Резинка или завязки

Как сделать:

  1. Снимите мерки с кресел или стульев.
  2. Вырежьте ткань с учетом припусков.
  3. Сшейте боковые швы.
  4. Вставьте резинку в подгиб для плотной посадки.
  5. Используйте на даче для защиты мебели от пыли и солнца.

5. Подстилка для пикника или пляжа

Что понадобится:

  • Старые простыни
  • Ножницы
  • Нитки и игла или машинка

Как сделать:

  1. Сложите простыню вдвое для большей плотности.
  2. Прострочите по периметру.
  3. При желании добавьте ручки для переноски.
  4. Используйте на траве или песке.

6. Фартуки для готовки или садовых работ

Что понадобится:

  • Простыни
  • Ножницы
  • Нитки и игла или машинка
  • Ленты или шнурки для завязок

Как сделать:

  1. Вырежьте переднюю часть фартука по своему размеру.
  2. Пришейте карман из оставшейся ткани.
  3. Присоедините завязки на талии и шее.
  4. Используйте для кухни или сада.

7. Переносные шторы или ширмы для дачи

Что понадобится:

  • Старые простыни
  • Ножницы
  • Нитки и игла или машинка
  • Кольца или тесьма для крепления

Как сделать:

  1. Отмерьте нужную длину и ширину.
  2. Подогните и прострочите края.
  3. Пришейте кольца или сделайте петли сверху.
  4. Навесьте на веревку или карниз.
  5. Используйте на веранде или в беседке.

8. Укрывной материал для грядок

Что понадобится:

  • Простыни без синтетики
  • Ножницы

Как сделать:

  1. Разрежьте на полосы или квадраты нужного размера.
  2. Накройте грядки для защиты от солнца или птиц.
  3. Прижмите края кирпичами или камнями.
  4. После использования постирайте и храните до следующего сезона.

9. Многоразовые сумки для покупок

Что понадобится:

  • Прочные части простыней
  • Ножницы
  • Нитки и игла или машинка

Как сделать:

  1. Вырежьте два прямоугольника одинакового размера.
  2. Прострочите боковые и нижний шов.
  3. Пришейте прочные ручки из оставшейся ткани.
  4. Используйте для покупок или хранения.

10. Одеяла или пледы из лоскутов

Что понадобится:

  • Старые простыни разных цветов
  • Ножницы
  • Нитки и игла или машинка

Как сделать:

  1. Нарежьте простыни на квадраты одинакового размера.
  2. Составьте узор по своему вкусу.
  3. Сшейте квадраты между собой рядами.
  4. Сшейте все ряды вместе.
  5. При желании простегайте с подкладкой.
  6. Используйте дома или на даче.

Эти идеи помогут сэкономить и уменьшить количество отходов. Даже старые простыни могут стать полезными помощниками в быту.

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