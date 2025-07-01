Вторая жизнь старых простыней: десять идей для дома и дачи

Не спешите выбрасывать старые простыни. Даже потертую или выцветшую ткань можно использовать с пользой. «‎Рамблер» предложит десять идей, как дать простыням вторую жизнь.

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1. Многоразовые мешочки для хранения

Что понадобится:

Старые простыни

Ножницы

Нитки и игла или швейная машинка

Тесьма или шнурок для завязок

Как сделать:

Нарежьте ткань на прямоугольники нужного размера. Сложите пополам лицевой стороной внутрь. Прострочите боковые и нижние швы. Подогните верхний край, оставив место для шнурка. Вставьте шнурок или тесьму. Используйте для хранения овощей, орехов, трав или мелочей.

2. Моющие тряпки для дома

Что понадобится:

Старые простыни

Ножницы

Как сделать:

Разрежьте простыню на квадраты или прямоугольники удобного размера. Обметайте края, если ткань сильно сыпется. Используйте для мытья полов, пыли, окон. Такие тряпки можно стирать и использовать многократно.

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3. Наволочки или пододеяльники для дачи

Что понадобится:

Простыни без дыр и больших потертостей

Ножницы

Нитки и игла или машинка

Пуговицы или молния (по желанию)

Как сделать:

Измерьте нужный размер подушки или одеяла. Вырежьте два одинаковых куска ткани. Сложите лицевыми сторонами внутрь. Прострочите по трем сторонам. На четвертой стороне пришейте молнию или сделайте завязки. Выверните и пользуйтесь.

4. Чехлы для садовой мебели

Что понадобится:

Прочные старые простыни

Ножницы

Нитки, игла или машинка

Резинка или завязки

Как сделать:

Снимите мерки с кресел или стульев. Вырежьте ткань с учетом припусков. Сшейте боковые швы. Вставьте резинку в подгиб для плотной посадки. Используйте на даче для защиты мебели от пыли и солнца.

5. Подстилка для пикника или пляжа

Что понадобится:

Старые простыни

Ножницы

Нитки и игла или машинка

Как сделать:

Сложите простыню вдвое для большей плотности. Прострочите по периметру. При желании добавьте ручки для переноски. Используйте на траве или песке.

6. Фартуки для готовки или садовых работ

Что понадобится:

Простыни

Ножницы

Нитки и игла или машинка

Ленты или шнурки для завязок

Как сделать:

Вырежьте переднюю часть фартука по своему размеру. Пришейте карман из оставшейся ткани. Присоедините завязки на талии и шее. Используйте для кухни или сада.

7. Переносные шторы или ширмы для дачи

Что понадобится:

Старые простыни

Ножницы

Нитки и игла или машинка

Кольца или тесьма для крепления

Как сделать:

Отмерьте нужную длину и ширину. Подогните и прострочите края. Пришейте кольца или сделайте петли сверху. Навесьте на веревку или карниз. Используйте на веранде или в беседке.

8. Укрывной материал для грядок

Что понадобится:

Простыни без синтетики

Ножницы

Как сделать:

Разрежьте на полосы или квадраты нужного размера. Накройте грядки для защиты от солнца или птиц. Прижмите края кирпичами или камнями. После использования постирайте и храните до следующего сезона.

9. Многоразовые сумки для покупок

Что понадобится:

Прочные части простыней

Ножницы

Нитки и игла или машинка

Как сделать:

Вырежьте два прямоугольника одинакового размера. Прострочите боковые и нижний шов. Пришейте прочные ручки из оставшейся ткани. Используйте для покупок или хранения.

10. Одеяла или пледы из лоскутов

Что понадобится:

Старые простыни разных цветов

Ножницы

Нитки и игла или машинка

Как сделать:

Нарежьте простыни на квадраты одинакового размера. Составьте узор по своему вкусу. Сшейте квадраты между собой рядами. Сшейте все ряды вместе. При желании простегайте с подкладкой. Используйте дома или на даче.

Эти идеи помогут сэкономить и уменьшить количество отходов. Даже старые простыни могут стать полезными помощниками в быту.

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