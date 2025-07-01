Вторая жизнь старых простыней: десять идей для дома и дачи
Не спешите выбрасывать старые простыни. Даже потертую или выцветшую ткань можно использовать с пользой. «Рамблер» предложит десять идей, как дать простыням вторую жизнь.
1. Многоразовые мешочки для хранения
Что понадобится:
- Старые простыни
- Ножницы
- Нитки и игла или швейная машинка
- Тесьма или шнурок для завязок
Как сделать:
- Нарежьте ткань на прямоугольники нужного размера.
- Сложите пополам лицевой стороной внутрь.
- Прострочите боковые и нижние швы.
- Подогните верхний край, оставив место для шнурка.
- Вставьте шнурок или тесьму.
- Используйте для хранения овощей, орехов, трав или мелочей.
2. Моющие тряпки для дома
Что понадобится:
- Старые простыни
- Ножницы
Как сделать:
- Разрежьте простыню на квадраты или прямоугольники удобного размера.
- Обметайте края, если ткань сильно сыпется.
- Используйте для мытья полов, пыли, окон.
- Такие тряпки можно стирать и использовать многократно.
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3. Наволочки или пододеяльники для дачи
Что понадобится:
- Простыни без дыр и больших потертостей
- Ножницы
- Нитки и игла или машинка
- Пуговицы или молния (по желанию)
Как сделать:
- Измерьте нужный размер подушки или одеяла.
- Вырежьте два одинаковых куска ткани.
- Сложите лицевыми сторонами внутрь.
- Прострочите по трем сторонам.
- На четвертой стороне пришейте молнию или сделайте завязки.
- Выверните и пользуйтесь.
4. Чехлы для садовой мебели
Что понадобится:
- Прочные старые простыни
- Ножницы
- Нитки, игла или машинка
- Резинка или завязки
Как сделать:
- Снимите мерки с кресел или стульев.
- Вырежьте ткань с учетом припусков.
- Сшейте боковые швы.
- Вставьте резинку в подгиб для плотной посадки.
- Используйте на даче для защиты мебели от пыли и солнца.
5. Подстилка для пикника или пляжа
Что понадобится:
- Старые простыни
- Ножницы
- Нитки и игла или машинка
Как сделать:
- Сложите простыню вдвое для большей плотности.
- Прострочите по периметру.
- При желании добавьте ручки для переноски.
- Используйте на траве или песке.
6. Фартуки для готовки или садовых работ
Что понадобится:
- Простыни
- Ножницы
- Нитки и игла или машинка
- Ленты или шнурки для завязок
Как сделать:
- Вырежьте переднюю часть фартука по своему размеру.
- Пришейте карман из оставшейся ткани.
- Присоедините завязки на талии и шее.
- Используйте для кухни или сада.
7. Переносные шторы или ширмы для дачи
Что понадобится:
- Старые простыни
- Ножницы
- Нитки и игла или машинка
- Кольца или тесьма для крепления
Как сделать:
- Отмерьте нужную длину и ширину.
- Подогните и прострочите края.
- Пришейте кольца или сделайте петли сверху.
- Навесьте на веревку или карниз.
- Используйте на веранде или в беседке.
8. Укрывной материал для грядок
Что понадобится:
- Простыни без синтетики
- Ножницы
Как сделать:
- Разрежьте на полосы или квадраты нужного размера.
- Накройте грядки для защиты от солнца или птиц.
- Прижмите края кирпичами или камнями.
- После использования постирайте и храните до следующего сезона.
9. Многоразовые сумки для покупок
Что понадобится:
- Прочные части простыней
- Ножницы
- Нитки и игла или машинка
Как сделать:
- Вырежьте два прямоугольника одинакового размера.
- Прострочите боковые и нижний шов.
- Пришейте прочные ручки из оставшейся ткани.
- Используйте для покупок или хранения.
10. Одеяла или пледы из лоскутов
Что понадобится:
- Старые простыни разных цветов
- Ножницы
- Нитки и игла или машинка
Как сделать:
- Нарежьте простыни на квадраты одинакового размера.
- Составьте узор по своему вкусу.
- Сшейте квадраты между собой рядами.
- Сшейте все ряды вместе.
- При желании простегайте с подкладкой.
- Используйте дома или на даче.
Эти идеи помогут сэкономить и уменьшить количество отходов. Даже старые простыни могут стать полезными помощниками в быту.
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