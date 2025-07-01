Почему нельзя использовать вейпы при питомцах

Это может привести к интоксикации и воспалению дыхательных путей у животного.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» главный врач ветлечебницы «Фауна» Наталья Соловьёва подчеркнула, что курильщикам необходимо проветривать помещения в доме.

«Электронные сигареты ровно так же вредны, как и обычные сигареты, для всех живых существ, находящихся рядом с человеком, который курит. [Грозит — прим. ГМ] интоксикацией и воспалительными процессами дыхательных путей. Как минимум, животные должны находиться в другой комнате, а после того, как курят эти сигареты, помещение должно быть проветрено».

Накануне посетительница парка «Тайган» дала покурить вейп орангутану по имени Дана. Впоследствии состояние обезьяны ухудшилось.

В Госдуме допустили возбуждение уголовного дела против девушки, которая дала вейп орангутану. Это может произойти, если состояние животного ухудшится или оно погибнет.