Как подготовить собаку к одиночеству и избежать стресса

Чтобы минимизировать стресс, специалисты рекомендуют выделить для собаки безопасное пространство — комнату или клетку. Музыка с шумоподавлением или белый шум помогут снизить влияние внешних раздражителей.

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Организация Dogs Trust советует постепенно приучать собаку к одиночеству: увеличивать время отсутствия, использовать калитки, чтобы собака не следовала повсюду, и тренировать спокойствие в присутствии хозяина. Также важно, чтобы уход и возвращение домой проходили спокойно, без эмоциональных всплесков — это помогает избежать дополнительной тревоги у животного.

Комфортная лежанка, отсутствие раздражителей и выработанный ритуал ухода помогут питомцу спокойнее переносить время в одиночестве. Правильный подход снижает не только стресс, но и общее напряжение у собаки в течение дня, сообщает издание Pravda.Ru.

Ранее стала известна самая ценная порода собак в мире. Также Нидерланды первыми ввели запрет на разведение собак с «короткой мордой».