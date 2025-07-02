Стирать обувь в стиральной машине можно, но только при соблюдении некоторых правил.

Перед стиркой обязательно вытащите шнурки и стельки, их лучше стирать отдельно. Также стоит застегнуть молнии и липучки, если они есть. Обувь нужно предварительно очистить: промойте ее под струей воды и удалите налипшую грязь и мелкие камушки из подошвы, чтобы не повредить барабан стиральной машины.

Для самой стирки желательно использовать специальный мешок для обуви. Если его нет, подойдет старая наволочка. Вместо порошка лучше взять жидкое моющее средство или капсулы, они лучше вымываются и не забивают ткань.

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Стирать обувь стоит на деликатном или ручном режиме при температуре не выше 40 градусов. Отжим лучше установить минимальный – например, 400 оборотов, чтобы обувь не деформировалась. После стирки ее нельзя ставить на батарею или сушить феном. Лучше просто выложить на горизонтальную поверхность и дать высохнуть естественным способом.

Подробнее о том, как постирать обувь, рассказала в своем видео блогер @chisto_juliya.