Агроном рассказала о способах борьбы с вредителями на яблонях

Агроном Светлана Михайлова рекомендовала использовать эффективные препараты в борьбе с тлёй и другими вредителями на яблонях.

«В качестве народных средств часто используют различные отвары и настои пахучих растений, но на тлю они практически не действуют», — заявила эксперт в беседе с сайтом kp.ru.

По словам специалиста, также следует учитывать, что в распространении тли участвуют муравьи.

Для эффективной борьбы с вредителями эксперт рекомендовала применять специальные препараты промышленного производства, которые безопасны для использования на дачных участках.

Ранее агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов рассказал, что способ выращивания огорода с мульчированием поможет в борьбе с сорняками.