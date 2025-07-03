Даже самое маленькое желтое пятно на видном месте — это приговор белой футболке. Особенно обидно, если вещь новая, недавно купленная. Но даже с кипенно-белой одежды вывести такие пятна можно, не прибегая к химчистке. «Лента.ру» рассказывает, как правильно удалять с ткани желтые пятна разного происхождения — от пота, жирной пищи, сока, дезодоранта и не только.

Причины появления желтых пятен на ткани

Желтые пятна на белых вещах — серьезная проблема, которая может навсегда испортить одежду, если вовремя не удалить их. Чаще всего такие пятна появляются из-за:

пота;

кофе, чая или сока;

времени;

жирной еды;

дезодоранта;

сока одуванчиков;

мочи.

Для каждого случая способ избавления от пятен — свой.

Как избавиться от желтых пятен на одежде

Пятна пота на одежде

«Пот содержит белки, жиры, соли и пигменты. Они окисляются при контакте с воздухом, отчего появляются пятна», — пояснил в разговоре с «Лентой.ру» Николай Суетов, специалист в сфере клининга и химчистки, основатель онлайн-школы «Химдиван».

Он посоветовал два способа избавления от таких пятен — свежих и застарелых.

Как избавиться от свежих пятен пота

Промокните пятна бумажной салфеткой.

Замочите ткань на один час в энзимном пятновыводителе.

Постирайте на максимально допустимой для ткани температуре с энзимным порошком.

Как избавиться от застарелых пятен пота

На застарелые желтые пятна пота нанесите раствор столового уксуса (одна столовая ложка на стакан воды) или лимонной кислоты (одна чайная ложка на стакан воды).

Выдержите раствор 30 минут и промокните остатки.

Обработайте кислородным отбеливателем и постирайте.

Пятна мочи

«Моча содержит белки, соли и пигменты, желтеющие при окислении на воздухе», — пояснил Суетов.

По сути, ее химический состав близок к составу пота, поэтому и способы избавления от таких пятен похожи.

Как удалить желтые пятна от свежей мочи

Желтые следы промокните и замойте холодной водой.

Замочите вещь в энзимном пятновыводителе и постирайте.

Как избавиться от застарелых пятен мочи

Грязные участки обработайте раствором уксуса (одна столовая ложка на стакан воды) или лимонной кислоты (одна чайная ложка на стакан воды).

После нанесите раствор кислородного отбеливателя. Оставьте на полчаса.

Отправьте вещь в стиральную машину на максимально возможную для ткани температуру с добавлением энзимного порошка.

Пятна от жирной еды

Как отстирать свежие жирные пятна

Свежие пятна промокните салфеткой.

На изнанку нанесите средство для мытья посуды или специальный пятновыводитель. Активно потрите.

Стирайте при высокой температуре с ПАВ-содержащим стиральным порошком.

Как отстирать застарелые жирные пятна

Для застарелых пятен используйте уайт-спирит или пятновыводитель на основе растворителей. Предварительно проверьте в незаметном месте: капните и посмотрите, не изменится ли цвет ткани.

Нанесите на пятно, дождитесь растворения жира и промокните салфеткой.

Постирайте.

Этот метод не подходит для деликатных тканей. Использовать уайт-спирит для них запрещено. Сильный растворитель может разрушить волокна шерсти, шелка и вискозы.

Пятна от чая и сока

«Дубильные вещества (танины), которые содержатся в соке, прочно закрепляются на ткани и дают стойкую желтизну», — пояснил собеседник «Ленты.ру»

Как удалить свежие пятна от сока

Для удаления свежих желтых пятен сока с белой одежды промойте вещь холодной водой и замочите в растворе стирального порошка на несколько часов.

Как удалить застарелые пятна от сока

Застарелые пятна обработайте уксусом или лимонным соком.

Нанесите раствор кислородного отбеливателя на полчаса.

Постирайте.

Желтые пятна от времени

Многие сталкивались с тем, что белые вещи, пролежав несколько лет в шкафу, покрылись странными желтоватыми пятнами.

«Вывести такие пятна сложно, так как потожировые следы длительное время окислялись на воздухе», — пояснил Николай Суетов.

И добавил, что способ избавления от таких пятен зависит от типа ткани:

Хлопок или лен замочите в горячем растворе кислородного отбеливателя (перкарбонат натрия + стиральный порошок + горячая вода температурой 60-80°C) на несколько часов или даже на ночь.

Деликатные материалы — шерсть или шелк — замочите в растворе мягкого кислородного отбеливателя с водой не горячее 30-40°C.

Для синтетики используйте специальные отбеливатели. Однако вывести пятно полностью, скорее всего, не получится.

Пятна от дезодоранта

«К появлению пятен приводят соли металлов, масла и красители в составе дезодоранта», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Как удалить свежие пятна дезодоранта

Свежие следы потрите влажной салфеткой.

Нанесите моющее средство для посуды и застирайте.

Как удалить застарелые пятна дезодоранта

Застарелые пятна обработайте уксусом или лимонным соком.

Нанесите уайт-спирит или гель-пятновыводитель для жирных пятен.

Стирайте при высокой температуре, если возможно.

Пятна от одуванчиков

«Молочко одуванчика содержит липкий латекс и желтые пигменты», — объяснил Николай Суетов.

Он добавил, что такое сочетание удаляется довольно сложно, но побороться за вещь все же стоит.

Как избавиться от свежих пятен

Соскоблите желтизну ножом — только осторожно, чтобы не повредить текстуру ткани.

Промойте пятно холодной водой.

Протрите желтизну спиртом или мягкой жидкостью для снятия лака без ацетона.

Постирайте.

Как отстирать застарелые пятна от одуванчиков

Застарелые пятна обработайте спиртом или специальным растворителем.

Нанесите кислородный отбеливатель, выдержите полчаса.

Постирайте.

Как правильно удалять пятна

Изучить этикетку на одежде

Прежде чем приступать к чистке, нужно обязательно изучить этикетку на изделии. Некоторые ткани — например, кожу — нельзя даже стирать, им показана только профессиональная химчистка. А деликатные составы — шерсть или шелк — не приемлют высоких температур и агрессивного очищения.

Протестировать средство перед использованием

«Важное замечания: всегда тестируйте любое новое средство на незаметном участке ткани», — посоветовал эксперт по химчистке.

Красители на тканях могут повести себя непредсказуемо и, например, выцвести под воздействием сильного очищающего средства. Чтобы безвозвратно не испортить вещь, лучше потратить время на тест.

Обрабатывать от краев к центру

Иногда пытаешься замыть пятно, а оно будто расползается еще больше — такое точно было у многих. Проблема здесь в последовательности движений, объяснил Николай Суетов.